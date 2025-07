Die Kicker von der Eyach siegen am Mittwochabend beim Verbandsligisten in Oberensingen mit 6:4. Murat Isik stehen nur zwölf Spieler zur Verfügung.

0:2 nach sechs Minuten, 2:2 nach zehn Minuten, 5:3 zur Pause und 6:4 nach 90 Minuten: So liest sich der Spielverlauf des Testspiels aus Sicht der TSG Balingen – es ereignete sich eine Abfolge, die man sonst eigentlich vom Tennis kennt.

Cheftrainer Murat Isik bemängelte: „Ich war schon sehr unzufrieden. Das war wirklich nicht gut von uns. Wir haben wieder individuelle Fehler gemacht.“ Ex-Profi Simon Brandstetter brachte den heimischen TSV schon nach zwei Minuten in Führung, der zweite Gegentreffer folgte prompt. Kike und Halim Eroglu antworteten dann erstmals für die TSG (8. und 10. Minute).

Eroglu und Kike treffen doppelt

Nachdem Oberensingen in der 17. Minute wieder in Führung ging, drehten Ivo Colic (23.), Eroglu (28.) und Kike (41.) das Spiel zu Gunsten des Regionalligisten. Nach der Pause wurde es etwas ruhiger: Oberensingen verkürzte noch auf 4:5, Denis Latifovic markierte kurz vor dem Ende das 6:4.

„Es ist schon ein Stück weit erklärbar. Wir sind in der dritten Woche der Vorbereitung, Körper und Kopf sind müde. Daher darf man das Spiel auch nicht überbewerten. Sechs Tore gegen einen Verbandsligisten sind positiv“, so Isik.

Es geht nach Ravensburg

Bauchschmerzen bereitet ihm eher die personelle Lage. Am Mittwoch standen ihm nur zwölf Feldspieler zur Verfügung – Wechsel waren also praktisch nicht möglich. Er sagt: „Mit so wenigen Mann bin ich noch nie zu einem Spiel gefahren. Bei vielen ist es nix Großes, ich hoffe, dass die Hälfte schon nächste Woche wieder zur Verfügung steht.“ Am Samstag testen die Balinger in Ravensburg, kommende Woche befindet sich das Team im Trainingslager.