„Das ist ein sensationelles Ergebnis, das unseren großartigen Erfolg vom letzten Jahr sogar toppt! Wir sind ein Landkreis der Radfahrer und müssen uns nicht vor den großen Metropolen verstecken“, freut sich Landrat Frank Scherer.

„Ich gratuliere und danke allen Teilnehmenden für ihren Einsatz für eine klimafreundliche und zeitgemäße Mobilität und wünsche weiterhin viel Spannung auf der Kette, nächstes Jahr greifen wir nach dem Podium“, so der Landrat weiter.

42 Städte und Gemeinden, 660 Teams und 11 522 Radfahrer radelten vom 8. bis 28. Mai beim diesjährigen Stadtradeln im Ortenaukreis gemeinsam für den Klimaschutz um die Wette. Mehr als 400 Tonnen Kohlenstoffdioxid wurden dabei rechnerisch eingespart.

Fast 900 000 Kilometer mehr als 2022

Mit rund 2,5 Millionen Kilometern radelten die Ortenauer Pedaleure fast 900 000 Kilometer mehr als 2022 und erreichten im bundesweiten Ranking den zehnten Platz. Damit wurde das respektable Ergebnis des Vorjahres noch getoppt, als der Landkreis nach Großstädten wie Hamburg, Berlin und München den 16. Platz belegte.

Erneut ist die Stadt Offenburg in diesem Jahr mit mehr als 493 000 Kilometern Spitzenreiter, gefolgt von den Städten Ettenheim, Oberkirch, Achern und der Gemeinde Willstätt. Auch unter den gemeldeten Teams wurden beachtliche Ergebnisse erzielt und die Schüler traten hierbei kräftig in die Pedale. So steht die Heimschule St. Landolin aus Ettenheim wie im vergangenen Jahr mit über 115 000 Kilometern an erster Stelle, gefolgt vom Schiller-Gymnasium in Offenburg mit mehr als 60 000 Kilometern, dem Hansgrohe-Team mit mehr als 51 000 Kilometern und dem städtischem Gymnasium in Ettenheim mit mehr als 48 000 Kilometern.

Bei gemeinsamer Tour treten Rathauschefs in die Pedale

Neben täglich abwechselnden Veranstaltungen der teilnehmenden 42 Kommunen rund um das Thema Fahrrad gab es auch eine gemeinsame Landkreis-Fahrradtour, bei der der Landrat mit 22 Rathauschefs, Mitgliedern des Kreistags, Tourismusakteuren und den Initiatoren der Aktion für mehr Klimaschutz in die Pedale trat. Die diesjährige Tour führte über die Gemeinde Willstätt bis nach Neuried an das Forum am Rhein.

Auch im kommenden Jahr wird sich der Ortenaukreis vom 1. bis 21. Mai an der Aktion beteiligen „und freut sich, wenn die Ortenauerinnen und Ortenauer wieder erneut kräftig in die Pedale treten“, teilt das Landratsamt mit. Für Auskünfte steht die Tourismusabteilung des Kreises per E-Mail an tourismus@ortenaukreis.de zur Verfügung.

Im kommenden Mai will der Kreis wieder mitmachen

Die Kampagne Stadtradeln ist ein deutschlandweiter Fahrradwettbewerb des Klima-Bündnisses, um auf die Alternative zum Auto aufmerksam zu machen. Der Wettbewerb wird von der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums gefördert. Während des Wettbewerbs soll in drei Wochen möglichst viel Fahrrad gefahren und es sollen so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Gewinnspiel

Dieses Jahr konnten landesweit Rekordergebnisse erzielt werden, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Um diesen großen Erfolg zu feiern, bietet die Landesinitiative Radkultur aktuell ein Gewinnspiel an: Auf der Webseite radkultur-bw.de/stadtradeln-gewinnspiel können alle, die beim Stadtradeln in Baden-Württemberg teilgenommen haben, vier Fragen zu dem Wettbewerb beantworten, um an der Verlosung teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis den Besuch eines Eis- oder Coffee-Bikes für das ganze Stadtradeln-Team sowie diverse Sachpreise: 200 Pakete für Fahrradfans von Baumwolltasche bis Fahrrad-Reparaturset, heißt es auf der Webseite von Radkultur Baden-Württemberg. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 6. Dezember möglich.