Ob Kabarett, Konzerte oder Ferienangebote für Kinder: In vielen Kommunen der südlichen Ortenau gibt es einige Freizeitoptionen, die von den Teilnehmern des Orts-Check auch gewürdigt werden. In manchen Gemeinden wünschen sich die Bürger aber mehr.

Wie in der Gesamtbewertung belegt auch in der Kategorie „Kultur und Freizeit“ die Stadt Ettenheim den ersten Platz. Das verwundert nicht, denn von Kunstausstellungen über Kabarett im Kulturkeller der Winterschule oder dem jährlichen spektakulären Entenrennen wird in der Rohanstadt einiges geboten.

Hinzu kommen Stadtführungen sowie Märkte wie der Antikmarkt, der Künstler- und Naturparkmarkt oder der Martinimarkt. „Es gibt viele gute Angebote“, schreibt ein Umfrage-Teilnehmer. „Man muss auch selbst etwas tun“, nimmt er zur Nutzung der Freizeitmöglichkeiten auch die Bürger in die Pflicht. Ein anderer Ettenheimer sieht das anders: „Es könnten mehr öffentliche Veranstaltungen sein“, wünscht er sich noch mehr Angebote.

Theaterfans kommen auf ihre Kosten

Auf Platz zwei, nur knapp hinter Ettenheim, landet Seelbach. Deren kulturelles Highlight im Herbst, der auch über die Ortenau hinaus bekannte Katharinenmarkt, dürfte bei der Bewertung eine große Rolle gespielt haben. Doch auch sonst gibt es in der idyllischen Gemeinde an der Schutter einiges zu erleben. Das Familienbad erfreut sich großer Beliebtheit, es gibt einen Minigolfplatz und auch auf der Allwettersportanlage treffen sich regelmäßig Jugendliche zum Fußball oder Basketball spielen. Theaterfans kommen bei den Freilichtspielen auf ihre Kosten.

Knapp vor Lahr hat sich Neuried den dritten Platz gesichert. In der Gemeinde sticht natürlich das Theater Baden-Alsace heraus, das im Europäischen Forum am Rhein zuhause ist. Auch wenn Lahr noch überdurchschnittlich abgeschnitten hat, sehen die Orts-Check-Teilnehmer einigen Nachholbedarf. „Mehr kulturelle Veranstaltungen in der Innenstadt, zum Beispiel Rock, Pop, Volksmusik, eventuell mit Tanzmöglichkeit“, wünscht sich ein Teilnehmer. Ein weiterer sieht das musikalische Angebot zu wenig auf die junge Generation ausgerichtet.

„Am Samstagmorgen ein Marktfrühstück einführen mit lokalen Winzern“, lautet ein konkreter Vorschlag für ein Event. Mehrfach wurde zudem genannt, den Seepark mehr für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen – beispielsweise für einen Weihnachtsmarkt, den sich einige Lahrer schon seit Jahren wünschen und um den es immer wieder Diskussionen gibt.

Teilnehmer schlägt Ortenau-Festtag vor

Nachholbedarf sehen die Menschen vor allem in Schuttertal, Kappel-Grafenhausen und Mahlberg auf den letzten drei Plätzen. „Ich wünsche mir mehr öffentlich angekündigte Zusammenkünfte, beziehungsweise Freizeitangebote für Senioren“, schreibt etwa ein Schuttertäler Teilnehmer. In Kappel-Grafenhausen äußern die Bürger Befürchtungen, das Dorfleben schlafe ein, wenn nicht mehr getan wird.

Einen interessanten Vorschlag macht ein Mahlberger, von dem in seinen Augen die ganze Ortenau profitieren würde: „Augsburg hat einen eigenen Feiertag. Warum wir nicht? Einen Ortenau-Festtag einführen, an dem Gemeinden und Städte teilnehmen“. Zusammen mit den Vereinen könnten die Kommunen ihre Geschichte und Kultur zum Beispiel bei einem historischen Stadtfest darstellen. „Wir können so stolz auf unsere Heimat sein. Wir feiern das viel zu wenig“, ist der Orts-Check-Teilnehmer überzeugt.