Ergänzung zum Blütensonntag: Sogar Gäste aus Heidelberg kommen zum Lahrer Biomarkt

Seit 75 Jahren aktiv Sportliche Geburtstagsfeier beim Lahrer Hockeyclub überzeugt

Der Lahrer Hockeyclub wird dieses Jahr 75 Jahre alt – und blickt weiter optimistisch in die Zukunft. Gefeiert wurde am Samstag rund um und auf dem Kunstrasenplatz an der Dammenmühle. Dabei stellten die Kleinsten des Vereins ihr Können unter Beweis.