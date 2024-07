Kostenloses Trinkwasser gibt es an heißen Sommertagen in der Lahrer Innenstadt an vielen Stellen. Die Stadtverwaltung gibt einen Überblick.

Auch wenn die vergangenen Wochen von Regen und schwankenden, eher milden Temperaturen geprägt waren, kommt der Sommer mit seinen heißen Tagen gewiss. Mit der Aktion „Trink Was(ser)“ wird allen Bürgern sowie den Besuchern Lahrs Trinkwasser kostenfrei zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Lahrer Rathaus.

Die Aktion gibt es seit vier Jahren. Umgesetzt wird sie von der Abteilung Grün und Umwelt der Stadt Lahr und der Lahrer Werbegemeinschaft mit Unterstützung der Firma Badenova. Es beteiligen sich viele Geschäfte in der Innenstadt sowie Behörden und andere Einrichtungen, die von vielen Menschen aufgesucht werden, heißt es. Die teilnehmenden Stellen seien leicht zu erkennen: Im Schaufenster oder am Eingang findet sich ein blauer Aufkleber mit der Aufschrift „Trink Was(ser) – hier gratis“. Dort können die Besucher die mitgebrachte Flasche einfach mit Trinkwasser auffüllen oder ein Glas oder Becher mit frischem Wasser erhalten.

Lesen Sie auch

Aktion kommt bei den Kunden gut an

Auch die Buchhandlung Schwab in der Lahrer Innenstadt beteiligt sich an der Aktion. „Wir sind schon viele Jahre aktiv und unterstützen die Aktion Trink Was(ser) in Lahr. Im ersten Stock findet sich neben kostenfreiem Trinkwasser auch Kaffee. Beides wird sehr gut von unseren Kundinnen und Kunden angenommen und freut uns natürlich“, wird Geschäftsführer Martin Schwab in der Mitteilung zitiert.

An diesem Logo können die Lahrer teilnehmende Einrichtungen erkennen. Foto: Stadt

Auch wenn die Temperaturen jetzt noch nicht so hoch sind, bleibe das Trinken eine wichtige tägliche Aufgabe, um gesund zu bleiben und der sommerlichen Hitze entgegen zu wirken. Das kostenfreie Wasser bekomme man in Lahr unter anderem in folgenden Geschäften und Einrichtungen:

Allianz Generalvertretung Martin Metzger, Bliss City Friseur, Bodykult, Buchhandlung Schwab, Bürgerzentrum Treffpunkt Stadtmühle, Caritashaus Sc. Maria, Caritashaus St. Elisabeth, Don-Bosco-Zentrum der Caritas, Feldmüller Fank Modehaus, Geschäftsstelle Caritasverband Lahr, Graf Hardenberg Automobilhändler, Graf Optik, Haupt-Bucherer – Vedes-Spiel und Freizeit, Hirsch Apotheke, Lahrer Naschwerk, Langenbach Textil, Lederhaus Bohnet, Mediathek Lahr, Modehaus Zinser, Ortsverwaltung Kippenheimweiler, Ortsverwaltung Langenwinkel, Ortsverwaltung Mietersheim, Pro Optik, Schlossapotheke, Schuh-Zeit, „Stoffwechsel“, Tabak-Haus und Zentral Apotheke.

Mobiler Wasserspender ist ein Pilotprojekt

Seit diesem Sommer läuft zudem das gemeinschaftliche Pilotprojekt der Firma BadenovaNetze und der Stadt Lahr mit einem Trinkwasserspender auf dem Lahrer Rathausplatz. Der mobile Wasserspender ist der erste in der Stadt Lahr und steht bis Ende Oktober zur Verfügung, teilt die Stadt weiter mit. „Mit dem neuen Wasserspender sind wir für die heißen Tage gut gerüstet und können den Lahrer Bürgerinnen und Bürgern 24/7 eine öffentlich zugängliche Erfrischung bereitstellen”, freut sich Oberbürgermeister Markus Ibert.