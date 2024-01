Erfreuliche Blitzer-Statistik: In Lahr gibt’s weniger Temposünder

In Lahr gibt’s weniger Temposünder

1 Die Blitzer in Lahr, hier in der Schwarzwaldstaße, haben 2023 seltener als im Jahr davor ausgelöst. Foto: r/Schabel

Die Zahl der Verkehrsverstöße ist im Vorjahr deutlich zurückgegangen. Damit hat die Stadt auch weniger Geld durch Strafzettel eingenommen – 1,32 Millionen Euro nach 1,74 Millionen Euro im Jahr 2022.









42 000 Verkehrsverstöße hat die Stadt 2023 registriert – im Jahr davor waren es noch 53 000 gewesen. Den Rückgang begründet die Verwaltung unter anderem mit einer Softwareumstellung, die bewirkt habe, dass nur noch Fälle in die Statistik einfließen, die auch tatsächlich geahndet werden. Bisher war es auch als Verkehrsverstoß gezählt worden, wenn Rettungsdienste oder die Polizei bei Einsatzfahrten das Tempolimit überschritten. Auch die Radler, die sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit auf dem Urteilsplatz gehalten haben, aber nicht identifiziert werden konnten, tauchen in der Statistik nicht mehr auf.