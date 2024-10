Erfolgstrainer im Waldachtal: Jürgen Klopp bleibt Markenbotschafter bei „fischer“

Die weitere Zusammenarbeit wird in einer Pressemitteilung verkündet: „Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jürgen Klopp und der Unternehmensgruppe fischer geht weiter. Eines der bekanntesten Gesichter des Weltfußballs bleibt damit eng mit dem Familienunternehmen verbunden.“

Jürgen Klopp, der FIFA-Welttrainer der Jahre 2019 und 2020, als auch Firmeninhaber Klaus Fischer waren sich laut Unternehmensgruppe einig: „Diese erfolgreiche Partnerschaft, die zu Beginn des Jahres 2023 startete, wird weitergeführt.“

„Markenbotschafter für Fischer zu sein, das ist für mich etwas ganz Besonderes“, wird Jürgen Klopp – der auch den 75. Geburtstag des Unternehmens mitfeierte – in der Pressemitteilung der Unternehmensgruppe zitiert. „Ich kenne das Unternehmen von Kind an und die Menschen aus dieser Region. Und ich kenne die Produkte. Fischer – das ist ein Teil von mir.“

Jürgen Klopps Vater arbeitete lange bei Fischer

Jürgen Klopp ist in der Nähe des Hauptsitzes im Nordschwarzwald – in Glatten – aufgewachsen. Sein Vater, Norbert Klopp, arbeitete bis 1998 fast 35 Jahre im Außendienst von Fischer.

„In unserem Unternehmen sind wir alle sehr stolz darauf, mit Jürgen Klopp auch in Zukunft weiter ein erfolgreiches Team zu bilden. Für uns ist er mit seiner vorbildlichen Einstellung, seinen Werten und seiner Professionalität ein großer Gewinn“, sagt Klaus Fischer.

Jürgen Klopp wird in Fischer-Videos zu sehen sein

Damit wird Jürgen Klopp auch weiterhin Markenbotschafter sein in vielen Fischer-Videos, in denen er die Produkte des Befestigungsexperten authentisch und ohne Drehbuch sowie mit viel Witz und Charme anwendet.

Unsere Empfehlung für Sie Wirtschaft in Waldachtal Klopp und Jung bei Fischer-Forumstalk Impulse für die Baubranche gab es bei einem Fischer-Kundenevent in Waldachtal.

Die neue Zusammenarbeit wurde im Vorfeld einer großen internen Veranstaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Sitz des Unternehmens in Tumlingen besiegelt.

Lea Wagner befragt Jürgen Klopp

Wie sehr sich Jürgen Klopp mit dem Unternehmen und dessen Werten identifiziert, zeigte sich auf der Bühne mit der bekannten Sportmoderatorin Lea Wagner.

Dort erzählte er, mit welchen Methoden er seine Teams bis an die Spitze führte und so zahlreiche große Titel gewinnen konnte. Entsprechend stand auch die Veranstaltung unter dem Motto „Das Beste erreichen wir nur gemeinsam.“ In der Pressemitteilung heißt es abschließend: „Das gilt auch weiterhin für Jürgen Klopp, Klaus Fischer und für die Unternehmensgruppe fischer.“