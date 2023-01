Unter Cheftrainer Martin Braun ist die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest in ungeahnte Sphären vorgestoßen. Ein Hauch von Profifußball weht gelegentlich durch die Bizerba-Arena. Der 54-jährige Übungsleiter verdeutlicht in unserem Stichwort-Interview, was für ihn besonders wichtig ist.