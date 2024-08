Erfolgsprojekt droht das Aus: Muss Lahrer Kita künftig ohne Azubis aus Costa Rica auskommen?

1 Siuling Campos (links) und Fiorella Mora spielen mit Kindern in der Krippe der Burgheimer Kita. Sie könnten die letzten FSJler aus Costa Rica dort sein, denn die Zukunft des Austauschprogramms ist ungewiss. Foto: Lübke

Die evangelische Kindertagesstätte in Lahr-Burgheim freute sich fast zehn Jahre lang über Auszubildende aus Costa Rica. Doch nun kommen keine mehr. Fördergelder fehlen und Unterstützer werden gesucht.









Link kopiert



Siuling Campos und Fiorella Mora könnten die letzten FSJler aus Costa Rica sein, die in der evangelischen Kita in Burgheim das pädagogische Berufsfeld kennenlernen. Mora ist 23 Jahre jung und will nach ihre Rückkehr nach Costa Rica ihr BWL-Studium beenden. Campos ist 24, will zurück in ihrer Heimat die Ausbildung als Erzieherin abschließen und danach weiter mit Kindern arbeiten. Für beide geht im September der Flug heimwärts – und für das nächste Kindergartenjahr gibt es keine FSJler, die für sie nach Burgheim kommen.