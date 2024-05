1 Adriano Spoth (hier gegen Elzach Yach am Ball) traf für die Lahrer innerhalb von zwei Minuten doppelt. Foto: Künstle

Der SC Lahr schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Gegen Bühlertal gab es denn bisher höchsten Sieg in diesem Jahr in der Liga. Beim 5:0 an der Dammenmühle hätte auch beinahe Johannes Wirth getroffen.









Verbandsliga: SC Lahr - SV Bühlertal 5:0 (1:0). Es wäre die Kirsche auf der Sahnetorte an einem gelungenen Nachmittag des SC Lahr gewesen. In der 83. Minute kam Johannes Wirth nach einer Ecke von Konstantin Fries zum Kopfball. Der Ex-Kapitän, in der 75. Minute ins Spiel gekommen, brachte die Kugel auf das Tor, der Klärungsversuch des Bühlertalers David Friedmann ging schief und Wirth, der zehn Monate aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlte, wurde als Torschütze im Stadion und auch in den Sozialen Netzwerken des SCL gefeiert.