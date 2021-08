1 Sportdirektor Sven Mislintat (links) und Trainer Pellegrino Matarazzo geben beim VfB Stuttgart den Weg vor. Foto: imago//Robin Rudel

Das Vertrauen in Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat ist groß. Doch nun warten neue Herausforderungen auf die sportlichen Macher des VfB Stuttgart.

Stuttgart - Noch ehe die erste Startelf steht, hat Pellegrino Matarazzo schon eine Jobgarantie erhalten – über die Saison hinaus. Sven Mislintat hat sie kürzlich ausgestellt. Genauer: Der Sportdirektor des VfB Stuttgart hat wiederholt, dass er mit diesem Trainer auch wieder in die zweite Liga gehen würde. Das ist außergewöhnlich. Allgemein in der Fußballbranche, aber speziell in Stuttgart, wo im Talkessel zwischen lange überhöhten Erwartungen und der eher unterdurchschnittlichen sportlichen Realität in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Trainern verschlissen wurde.

