Stuttgart - Daimler beteiligt seine Beschäftigten am erfolgreichen Geschäftsjahr 2021. Davon profitieren Mitarbeiter der Daimler AG, der Mercedes-Benz AG und der Daimler Truck AG. Die Erfolgsprämie beläuft sich auf bis zu 6000 Euro und bedeutet eine Rekordbeteiligung, in deren Genuss insgesamt rund 125 000 Beschäftigte kommen.

„Damit bedanken sich die Unternehmen für die hervorragende Arbeit und Flexibilität der Beschäftigten in einem Jahr, das erneut von der Coronapandemie und schwierigen Rahmenbedingungen geprägt war“, teilten die Unternehmen mit.

Geldsegen kommt im Februar

Die Ergebnisbeteiligung wird mit dem Februar-Entgelt 2022 an die rund 100 000 anspruchsberechtigten Tarifbeschäftigten in Deutschland ausgezahlt, heißt es bei der Daimler AG. Bei der Daimler Truck AG, die gerade erst vergangene Woche Börsendebüt feierte, gilt die Erfolgsprämie für rund 25 000 anspruchsberechtigte Tarifmitarbeiter in Deutschland.

„Die außerordentliche Entwicklung unseres Unternehmens ist eine Teamleistung“, sagte Sabine Kohleisen, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG. „Das vergangene Jahr war kein leichtes und umso mehr freue ich mich, dass wir unseren Beschäftigten eine Ergebnisbeteiligung in Rekordhöhe auszahlen können.“ Der neue Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ergun Lümali sagte: „Das ist das richtige Signal an die Belegschaft nach einem erneut turbulenten Jahr mit Corona, Halbleiter-Krise daraus resultierender Kurzarbeit und für Viele Dauer-Homeoffice.“

Jürgen Hartwig, Personalvorstand der Daimler Truck AG sagte, seit Dezember gingen Daimler Trucks & Buses und die Pkw und Vans von Mercedes-Benz nach gut 125 Jahren gemeinsamer Firmengeschichte getrennte Wege. „Dass dieses Mammut-Projekt inmitten einer weltweiten Pandemie gelingen konnte, lag maßgeblich am Einsatz unserer Beschäftigten und ist eine wahre Teamleistung.“ Mit der Rekord-Ergebnisbeteiligung bedanke man sich. Michael Brecht, neuer Gesamtbetriebsrat der Daimler Truck AG, sprach von einer „emotionalen Berg- und Talfahrt“.

Bei Daimler gibt es seit 1997 eine Ergebnisbeteiligung für die Tarifbeschäftigten. Für die Ergebnisbeteiligung 2021 wurde ein Pauschalwert auf Basis der bisher erreichten Ergebniszahlen und einer Prognose für das Gesamtjahr 2021 festgelegt, der sowohl für die anspruchsberechtigten Beschäftigten der Daimler AG und Daimler Truck AG gilt.