Erfolgreiches Projekt: So hat die Neue Arbeit Lahr rund 200 Langzeitarbeitslosen geholfen

Die Neue Arbeit Lahr hat mit dem Projekt NIL in den vergangenen Jahren 200 Menschen begleitet. Mehr als die Hälfte hat eine Ausbildung, Umschulung oder Arbeitsstelle gefunden.
Die Neue Arbeit Lahr (NAL) ist eine gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft. Ziel ist es, Menschen, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt ist, zu unterstützen. Ein wichtiges Projekt war NIL (Nachhaltige Integration langzeitarbeitsloser Menschen). Wie die Caritas Baden-Württemberg berichtet, wurden damit an mehreren Standorten Menschen begleitet, die über lange Zeit den Anschluss an den Arbeitsmarkt verloren hatten – mit Beratung, Qualifizierung und intensivem Coaching. Nun ist es das Projekt zu Ende gegangen.