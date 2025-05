Erfolgreiches Jahr für RSV: Schuttertäler Ringer ernennen Gottfried Fehrenbacher zum Ehrenmitglied

Die Schuttertäler Ringer haben bei ihrer Hauptversammlung in der Festhalle auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt und ein neues Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Florian Brosamer kündigte an, sein Amt bald niederzulegen.

Zur gut besuchten Hauptversammlung begrüßte der Vorsitzende Florian Brosamer neben den Vereinsmitgliedern und Ehrenmitgliedern auch Bürgermeister Matthias Litterst und verschiedene Vereinsvertreter. Nach der Totenehrung ging er auf die wichtigen Ereignisse des Vereins im vergangenen Jahr ein. Derer gab es wahrlich einige, heißt es im Bericht des RSV.

Neben dem erstmaligen Auftritt der ersten Mannschaft und dem Klassenerhalt in der Regionalliga kamen die wichtige Derbysiege zur Sprache. Andreas Ruf kam bei den Kampfleitern in seiner Karriere ebenfalls bis zur Regionalliga. Die zweite Mannschaft kam in der Landesliga auf einen beachtlichen dritten Rang und erstmals startete auch eine dritte Mannschaft, die sich in der Bezirksliga behauptete.

Leider musste Brosamer den Rückzug von Trainer Edgar Jüngling verkünden. Mit Jan Riedl konnte diese Position jedoch postwendend wieder besetzt werden. Das Urgestein Martin Himmelsbach beendete nach 25 Jahren in der ersten Mannschaft seine Ringerkarriere.

Im Bereich des Sponsorings ging der Verein neue Wege, die offensichtlich bei den Sponsoren bestens ankamen und den Verein auch im finanziellen Bereich halfen. Die Halle wurde optimal genutzt, um Werbeflächen zu generieren. Auch im Bereich des Holzfällersport tat sich einiges. Es wurde ein neues Kassensystem eingeführt, das sich bei der Mammutveranstaltung der Schwarzwälder Holzfällermeisterschaft bestens bewährt hat. Der einzige Wermutstropfen: Florian Brosamer wird sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Schriftführerin Franziska Rederich berichtete über Veranstaltungen, Sitzungen, Geburtstage, Ehrungen und den geselligen Teilen. Sportwart Dominik Fehrenbacher gab einen Überblick über die sportlichen Erfolge der Ringer. Von den Bezirksmeisterschaften über die südbadischen Meisterschaften bis zu den deutschen Meisterschaften waren die Athleten des RSV in allen Altersklassen vertreten. Herausragend dabei war der dritte Platz von Luan Lauer bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven.

Nur wenige Vereine stellen drei Mannschaften

Im Bereich der aktiven Mannschaften war der RSV in der Regionalliga, der südbadischen Landesliga und der Bezirksliga vertreten. Ein Beweis für die gute Nachwuchsarbeit, denn drei Mannschaften können die wenigsten Vereine stellen. Die Schüler starteten in der Kreisliga und der Aufbauliga.

Kassenwartin Andrea Fehrenbacher präsentierte einen fast ausgeglichen Haushalt. Es ergab sich nur ein minimales Minus. Bürgermeister Litterst bedankte sich beim RSV für das Engagement in der Gemeinde und hob hervor, welche tolle Arbeit geleistet wird.

Michael Kürz als Vorstand Sport nahm danach die Ehrungen der Sportler vor. Geehrt wurden die besten Punktesammler der Teams und die erfolgreichsten Sportler bei den Meisterschaften. Es folgten die Ehrungen für 25 und 40 Jahre als passive Mitglieder des RSV Schuttertal. Geehrt wurden auch Mitglieder für zehn- und 25-jährige Tätigkeit im Verein. Ein Höhepunkt folgte zum Schluss: Gottfried Fehrenbacher wurde für seine unermüdliche Tätigkeit für den RSV zum Ehrenmitglied ernannt. Für die Vereinsgemeinschaft bedankte sich Pascal Ehret für die gute Zusammenarbeit.

Spektakel am Eichberg

Stefan Schuhmacher berichtete über die Aktivitäten im Bereich der Holzfäller. Bei allen Eurojack-Wettbewerben war der RSV vertreten. Beim Event in Schuttertal schaffte Stefan Zehnle erstmals den Sprung in das große Finale. Der „Hotsaw-Wettbewerb“ am Samstagabend bot den Zuschauern mit 25 Teilnehmern ein besonderes Spektakel. Insgesamt bot der Wettbewerb am Eichberg, geleitet von Schiedsrichter Pascal Ehret und Moderator Manfred Schäfer, Holzfällersport auf höchstem Niveau.