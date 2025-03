Erfolgreiches Angebot in Bierlingen: Musikverein gewinnt neue Mitglieder

Der wiedergewählten Vorständin Jessica Deuble war die Erleichterung bei der Hauptversammlung im Musikerheim anzusehen. Sie hatte zuvor auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt. Was sie besonders beschäftigte, sind die Veränderungen im Vereinsleben, für das Social Media immer wichtiger wird. Sie appellierte, den Wandel anzunehmen. Das scheint gelungen zu sein. Jessica Deuble konnte feststellen, dass sich die Jugendlichen gut integriert haben. Erfreulich auch: Der Verein hat 14 neue Mitglieder gewonnen.

Das ging aus dem Bericht von Schriftführerin Maike Lehmann hervor, den in ihrer Abwesenheit Anna-Maria Trost verlas. Der Musikverein hat aktuell 359 Mitglieder, davon 152 Aktive. 26 Auftritte hat die Schriftführerin aufgelistet, davon elf auswärts und acht bei eigenen Terminen. Das Stammorchester absolvierte dafür 49 Proben im vergangenen Jahr.

Dirigentin ist zufrieden

Dirigentin Birgit Wohlhüter zeigte sich sehr zufrieden mit den Musikern. Nach nur zweijähriger gegenseitiger Gewöhnungszeit ging sie das Wagnis ein, mit der Kapelle am Wertungsspielen in Schorndorf teilzunehmen. „Ich hätte gern noch ein Jahr damit gewartet“, räumte sie ein. Doch es hat sich gelohnt: „Weil ihr so gut mitgezogen habt, war es erfolgreich“, lobte sie die Musiker, die mit der Höchstnote hervorragend von der Jury bewertet worden und damit in der Oberstufe angekommen sind. Das ist entsprechend gefeiert worden. Den Schwung habe die Kapelle das ganze Jahr über mitgenommen. Auch in diesem Jahr ist ein Wertungsspielen geplant, und zwar beim Kreismusikfest in Rangendingen.

Beim Jahreskonzert in der Wachendorfer Mehrzweckhalle am 24. November hat Birgit Wohlhüter mit einem Geiger und Gesang etwas Neues ausprobiert. Hauptwerk des Konzerts war die Aufführung der Geschichte von Anne Frank.

Jugendleiterin Lea Faiß berichtete, dass 25 Kinder und Jugendliche Einzelunterricht nehmen. Das Jugendorchester unter der Leitung von Frank Faiß zähle 19 Mitglieder. Auftritte waren unter anderem an der Fasnet, beim Starzachfest, an der Kirbe und an Weihnachten.

Auch wenn es einen finanziellen Verlust gab: Sorgen machen muss sich der Musikverein nicht. Für 8000 Euro ist ein Bass gekauft worden. Finanziert werden konnte die Anschaffung durch den Zuschuss des Fördervereins des Musikvereins, wie Volker Trost mitteilte.

Wahlen sind notwendig

Nicht ganz einfach waren die Wahlen, zumal wichtige Funktionen wiederbesetzt werden mussten. Vorstandsmitglied Herbert Pfeffer hörte auf. Für ihn rückte im zweiten Anlauf Stefan Mathyschok nach. Er hatte zuvor als Beisitzer kandidiert. Die beiden anderen Vorstände Eberhard Duffner und Jessica Deuble sowie Jugendleiterin Lea Faiß wurden einstimmig wiedergewählt. Simone Stein ist Nachfolgerin von Schriftführerin Maike Lehmann. Für Kassierer Volker Trost fand sich dagegen kein Kandidat. Er stellte sich daher für das Amt nochmals zur Verfügung, allerdings in der Hoffnung, dass er in einem Jahr abgelöst wird. Der Satzung zufolge beträgt seine Amtszeit zwei Jahre. Problemlos war, trotz einige Rücktritte, die Wahl der Beisitzer. Diese sind Johannes Pfeffer, Melissa Pfeffer, Thomas Oswald, Adrian Oswald, Jannik Schmitt, Theresa Pfeffer, Roman Faiß und David Faiß. Die Kasse prüfen Linda Hellstern und Beate Stooß.