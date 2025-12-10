Erfolgreicher Weihnachtsmarkt: „Schiltacher Advent“ zieht Besuchermassen an die Verkaufsstände

Der Weihnachtsmarkt um den Marktplatz in Schiltach lockte viele Besucher in die Stadtmitte. Die Stände entlang der Schenkenzeller Straße waren ständig umlagert von Besuchern, die noch nach kleinen Geschenken und schönen Handarbeiten suchten. Da war einiges geboten, ob Dekoratives oder auch Nützliches und Wärmendes. Direkt aufwärmen konnte man sich mit Glühwein, Punsch oder länger anhaltend mit Paella oder heißen Kartoffeln und Kraut, auch die Flößerwurst war durchdringend warm und war bei den Besuchern gefragt.