VS-Villingen - Solide Wirtschaften und schrittweise Professionalisieren: Der FC 08 Villingen schreitet optimistisch in die Zukunft. Dies wurde bei der Hauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 am Donnerstag in der FC 08-Lounge der MS Technologie-Arena deutlich.

Positive wirtschaftliche Zahlen

80 Mitglieder fanden den Weg in die schmucken Räume unter dem Dach der Haupttribüne. Was die vergangenen Jahre nicht immer selbstverständlich war: ohne Sorgenfalten, ohne Murren und ohne Diskussionen gab das Vorstandsteam ein Einblick in die vergangenen und anstehenden Projekte sowie die positiven wirtschaftlichen Zahlen.

Finanz-Vorstand Reinhard Warrle konnte vermelden: Sowohl im Jahr 2019 als auch in 2020 erwirtschaftete der FC 08 Villingen einen Überschuss. Waren es im Jahr 2019 dank des DFB-Pokalspiels rund 130 000 Euro, die hängen blieben, konnte der Verein im darauffolgenden Jahr immerhin noch ein Plus von 79 000 Euro vermelden. Der Umsatz bewegt sich bei den Nullachtern mittlerweile im Millionen-Bereich. Kassenprüfer Roland Krauss bestätigte die gute Führung der Kasse.

Sportlich größere Brötchen backen

Das solide Haushalten nahm Armin Distel, Vorstand Marketing und Strategie, zum Anlass, sportlich in die Zukunft zu blicken. Klar ist: Die Nullachter wollen mittelfristig sportlich größere Brötchen backen. Die Grundlage dafür sei geschaffen. Trotz Corona habe man zudem weitere Sponsoren an Land ziehen können, während die anderen dem Verein die Treue gehalten hätten.

Der Dank ging in diesem Zusammenhang auch an die nicht aus dem Verein wegzudenkenden Gönner Gerhard Schmid und Jürgen Hornstein, die nun Namensgeber für die Stehplatz-Tribüne sind. Zudem will der FC 08 weiter Gastgeber für sportliche Leckerbissen wie die jüngste Partie des FC Bayern gegen den 1. FC Köln sein.

Unter dem Motto "wir investieren erst in Steine und dann in Beine" (Zitat Distel) putzt sich die Spielstätte der Nullachter immer weiter heraus. Dank großzügiger Unterstützung der Stadt konnte die MS Technologie-Arena zuletzt regionalligatauglich umgebaut werden, die über Gönner finanzierte Lounge war für die Modernisierung im Friedengrund das Sahnehäubchen.

Gaststätte wird umgebaut

Doch das ist noch nicht alles, wie Andreas Flöß (Vorstand Infrastruktur & Technik) erklärte: Unter der Tribüne wird derzeit die Gaststätte zu einem weiteren Schmuckstück umgebaut, zudem erhält der Verein dank eines Ausbaus unter den Sitzrängen vier weitere Kabinen. Das Einziehen einer Decke in die Gaststätte ermöglicht es zudem, im darüber liegenden Stock eine Geschäftsstelle einzurichten.

Auch der bisherige Kabinentrakt erhält teilweise einen neuen Anstrich. In diesem Zusammenhang werden auch erforderliche Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Froh ist der Verein darüber hinaus, dass die Stadt 200 000 Euro in die Sanierung des Kunstrasenplatzes investiert hat. Dieser soll, ebenso wie der Trainingsplatz, soll zukünftig zudem ein neues LED-Flutlicht erhalten.

U21 feiert Aufstieg in Verbandsliga

Sportlich gesehen konnte Vorstand Arash Yahyaijan insbesondere das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf herausheben, in welchem die Nullachter im Sommer 2019 unglücklich mit 1:3 in der Verlängerung den Kürzeren ziehen mussten. Ansonsten waren beide Jahre durch Corona geprägt.

Für viel Freude sorgt aber der Unterbau des FC 08: Die U21 feierte den Aufstieg in die Verbandsliga und unterstreicht damit die Strategie des Traditionsvereins: "Wir wollen weiter auf die Jugend setzen!" Ohne Zukaufen von Spielern würde es zwar nicht gehen, dass in der Oberliga aber einige Eigengewächse auflaufen, unterstreicht aber die Ernsthaftigkeit der Absicht, jungen Nullachtern eine Chance zu geben.

Bernadette Mangold nach 25 Jahren verabschiedet

Apropos junge Nullachter: Mit viel Applaus hat der Verein bei der Hauptversammlung die langjährige Jugendleiterin Bernadette Mangold verabschiedet. 25 Jahre lang engagierte sich der rührige Jugend-Vorstand beim FC 08 – "das war damals eine Männer-Domäne", erinnert sich Mangold zurück und nahm freudestrahlend einen Geschenkkorb entgegen.

Während ihre Position vakant bleibt, bestätigten die Mitglieder wenig überraschend das erfolgreiche Vorstandsteam: Andreas Flöß wurde für zwei Jahre wiedergewählt, Armin Distel, Arash Yahyaijan und Reinhard Warrle für jeweils ein Jahr.

Info: Ehrungen beim FC 08

25 Jahre Mitgliedschaft: Werner Ettwein. 40 Jahre: Armin Baur, Werner Mauch, Klaus Dorer. 50 Jahre: Hanspeter Kessler, Raimondo Zampolli, Michael Eich, Werner Libovsky, Herbert Reith, Bernd Roters, Dietmar Steinkamp, Michael Tritschler, Dieter Danner, Fritz Eisenmann, Klaus Haubner, Jürgen Hornstein und Rolf Prestka.