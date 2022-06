7 Die Ankunft der U21-Mannschaft des FC 08 Villingen, die dank eines 1:0-Sieges beim FC Radolfzell den Klassenerhalt in der Verbandsliga feiern durfte, wurde in der MS Technologie-Arena frenetisch bejubelt. Foto: Eich

Was für ein perfekter Abschluss der Saison beim FC 08 Villingen: Nach einem 7:0-Kantersieg und dem Klassenerhalt der U21-Mannschaft stand einem rauschenden Fanfest am Samstag nichts mehr im Weg.















VS-Villingen - Schon die Vorzeichen waren ideal: Bestes Wetter, die Aussicht auf eine geradezu tropische Nacht und dann strömten auch noch 500 Zuschauer in die MS Technologie-Arena. Diese erlebten im letzten Oberliga-Spiel der Saison zunächst die Ehrung der erfolgreichen Jugendmannschaften der Nullachter.

Meisterwimpel für zwei Jugendmannschaften

So gelang sowohl den A-Junioren als auch der B-Jugend die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga. Von Armin Bader, Verbandsjugendwart des Südbadischen Fußballverbandes, gab es dafür vor der Partie die verdienten Meisterwimpel.

Dann lag der Fokus auf dem Spiel der "großen" Nullachter, die gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Bruchsal antraten. Die Zuschauer wurden für ihr Kommen mit dem höchsten Sieg der laufenden Saison belohnt – am Ende hatte der FC 08 die Nase mit 7:0 vorn.

Jubel nach dem Führungstreffer der U21

Was noch wichtiger war: Im parallel laufenden Spiel der U21-Mannschaft beim FC Radolfzell konnte nach 64 Spielminuten der entscheidende Führungstreffer verkündet werden. In der MS Technologie-Arena brach Jubel aus. Der 1:0-Sieg der Oberliga-Reserve reichte schließlich zum Klassenerhalt in der Verbandsliga.

Kein Wunder, dass es nach dem Spiel kein Halten mehr gab. Während sich die Nullachter auf dem Rasen über den guten vierten Platz in der Abschlusstabelle freuten und sich bei den Fans bedankten, drängten sich bereits die ersten Zuschauer zum Freibierstand. Das Fest konnte beginnen!

Plötzlich taucht das Maskottchen Massai auf

Dank der vielen durstigen Kehlen ging das vom Verein spendierte "kühle Blonde" schon bald zur Neige. Doch die Cocktailbar und DJ Blessi sorgten dafür, dass die Feier noch lange nicht zu Ende war. Erst Recht nicht, als schließlich die Spieler der U21-Mannschaft von ihrem Auswärtsspiel in der heimischen Arena eintrafen und frenetisch begrüßt wurden.

Gemeinsam mit den erfolgreichen Jugend-Teams und der Oberligamannschaft feierten die Nullachter gemeinsam mit Vereinshelfern und den Fans die erfolgreiche Saison. Als dann gar ein Oberliga-Kicker in das Kostüm des Maskottchens – das Zebra Massai – schlüpfte, gab es im Friedengrund kein Halten mehr.

Info: FC 08-Fanclub lädt zum Stammtisch

Der FC 08-Fanclub "Black Forest" mit dem Vorsitzenden Hans-Georg Eder lädt am Samstag, 2. Juli, 19.30 Uhr, zum Stammtisch in die Gaststätte Drehscheibe (Gerwigstraße 5, Villingen) ein. Interessierte können dazustoßen.

