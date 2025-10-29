Erfolgreicher Neustart: Bücherei Dotternhausen – so viele Ausleiher zählt die Einrichtung aktuell

Nach Renovierung und Digitalisierung kommen immer mehr Leseratten in die Bücherei nach Dotternhausen, was Bürgermeisterin und Gemeinderäte sehr freut.
Lange dümpelte die Gemeindebücherei vor sich hin, Anfang 2024 wurde sie gerade mal noch von fünf Dotternhausenern regelmäßig besucht. Doch nun ist es vorbei mit dem Dornröschenschlaf. 133 Ausleiher zählt die Einrichtung aktuell – Kindergartenkinder und Schüler, die das Angebot mittlerweile auch wieder verstärkt nutzen, sind dabei noch mit eingerechnet.