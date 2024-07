22 Schüler haben an der Maria-Furtwängler-Schule ihr Abitur bestanden.

Nach vier schriftlichen und mindestens einer mündlichen Prüfung haben 22 Schüler an der Maria-Furtwängler-Schule ihr Abitur bestanden. Fünf freuen sich über eine Eins vor dem Komma, wie die Schule in einer Pressemitteilung informiert. Luis Elijah Strick erzielte die Bestnote 1,0.

Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektorin Christine Seifert der Beruflichen Schule in Bad Krozingen liefen am vergangenen Donnerstag die mündlichen Prüfungen im gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium. Die besten Ergebnisse erzielten Luis Elijah Strick, David Falk, Angelo D´Alia, Anton Schmidke und Franka Zanger, heißt es in der Pressemitteilung der Schule weiter.

Die Absolventen der Maria-Furtwängler-Schule sind Yamina Alassani, Aya Alboush, Yumna Aledelbi, Teresa Altan, Nikita Brening, Lilian Borgmann, Angelo D´Alia, David Falk, Maya Hammig, Angelina Viola Heitzler, Selina Knab, Luisa Madlen Krieg, Aylen Mendoza, Laura Niebuhr, Adelissa Pospischil, Anton Schmidke, Joschua Schneider, Nils Simoneit, Nicole Stoklosa, Luis Elijah Strick, Fiona Zanger und Franka Zanger.