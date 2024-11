Im Rahmen dieser Veranstaltung trugen sich die Weltmeister Tanja Eichert und Ralf Strobel ins Goldene Buch der Stadt ein. Insgesamt 80 Gäste waren gekommen, um die außergewöhnlichen Erfolge der Athleten zu feiern und die Ehrung durch Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger zu erleben.

Im August fanden im italienischen Valeggio sul Mincio die Weltmeisterschaften im Vorderladerschießen statt. Dort konnte Tanja Eichert zwei Weltmeistertitel für sich verbuchen. Sowohl in der Einzelwertung der Disziplin Walkyrie R als auch in der Mannschaftswertung der Disziplin Amazons belegte sie den ersten Platz. Ihr Kollege Ralf Strobel übertraf diese Erfolge noch und kehrte mit insgesamt drei Weltmeistertiteln nach Horb zurück. Neben den Mannschaftstiteln in den Disziplinen Wogdon und Boutet sicherte sich Strobel auch in der Einzelwertung der Disziplin Tanzutsu O den ersten Platz und zusätzlich in der Disziplin Cominazzo R die Bronzemedaille.

Lesen Sie auch

Für ihre beeindruckenden Leistungen wurden Tanja Eichert und Ralf Strobel von OB Peter Rosenberger mit der Ehrennadel der Stadt Horb in Silber ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten sie eine Ehrenurkunde, einen Geschenkgutschein und durften sich im Goldenen Buch der Stadt verewigen.

Jugendliche erhalten Auszeichnung

Vor den Weltmeistern wurden die 14-jährigen Pauline Faßnacht und Felix Schneiderhan für ihren Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im RWS Shooty Cup in München ausgezeichnet. Beide traten in der Disziplin „Luftgewehr und Luftpistole“ an und hatten sich mit einem Erfolg auf Landesebene für den Bundeswettbewerb qualifiziert. In München starteten sie für den Württembergischen Schützenbund und erhielten nach einem erfolgreichen Durchgang Unterstützung von den Nationalkaderschützen Maxi Ulrich und Robin Walter. Gemeinsam gewann das Team Württemberg die Deutsche Meisterschaft im Shooty Cup 2024.

OB Rosenberger gratuliert den Nachwuchssportlern Felix Schneiderhan und Pauline Faßnacht. Foto: Werner Blank/SSV Nordstetten

Für ihren Erfolg erhielten Pauline Faßnacht und Felix Schneiderhan von Rosenberger jeweils eine Urkunde und einen Horber Citygutschein. „Mit Tanja Eichert und Ralf Strobel habt ihr tolle Vorbilder“, hob Rosenberger in seiner Ansprache hervor und gratulierte den Nachwuchssportlern zu ihrem Erfolg.

Weltmeisterin Tanja Eichert trägt sich ins Goldene Buch ein. Foto: Werner Blank/SSV Nordstetten

Festlicher Stehempfang für die Sportler

Im Anschluss an die Auszeichnungen sprachen Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, und Kreisoberschützenmeister Jürgen Kohler Grußworte und lobten die Leistungen der Sportler. Werner Blank, Vorstand des SSV Nordstetten, rundete den offiziellen Teil der Veranstaltung ab und würdigte die Athleten erneut mit Lob und kleinen Präsenten. Danach lud er die Gäste zu einem festlichen Stehempfang ein, bei dem die Anwesenden die beeindruckenden Erfolge der Horber Spitzensportler gebührend feiern konnten.

Weltmeister Ralf Strobel trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Horb ein. Foto: Werner Blank/SSV Nordstetten

„Die Große Kreisstadt Horb a. N.ckar ist stolz auf ihre herausragenden Sportlerinnen und Sportler und gratuliert allen Geehrten herzlich zu ihren Leistungen, die das Jahr 2024 zum „Goldenen Jahr“ des Horber Sports machen“, so OB Rosenberger, der sich im Sommer bereits über den Olympiasieg des Horber Vielseitigkeitsreiters Michael Jung freuen durfte. Auch der Pétanque-Club „Burggarten“ Horb gewann dieses Jahr zum dritten Mal in Folge den Titel der Deutschen Pétanque Bundesliga.