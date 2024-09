Mit „Trommeln in Wald und Flur“ ging am Sonntag die erfolgreiche Saison der Kurgartenkonzerte für dieses Jahr zu Ende.

Unter der Leitung von Frank Neu, Fachgruppenleiter der Schlagzeugklasse an der Musikakademie Villingen-Schwenningen, wurde noch einmal richtig auf die Pauke gehauen. Mit Marimbaphon, Vibraphon, Schlagzeug und sogar Besen erzeugten Schüler und die beiden Dozentenkollegen Benjamin Heil und Joe Kenney Rhythmik pur zum Mitwippen.

Dies nutzte das Publikum gerne, um sich an dem kühlen Septembersonntag ein bisschen aufzuwärmen, bis schließlich die Sonne heraus blinzelte.

Das Publikum war bei diesem Abschlusskonzert ebenso begeistert wie bei den drei vorherigen Matinées der Reihe „Künstler dieser Stadt“, die von der Musikakademie unter Federführung von Gerhard Wolf ins Leben gerufen worden ist und in Kooperation mit dem städtischen Seniorenrat, dem Sinfonieorchester und der WIR VS GmbH veranstaltet wird.

Die Saison

Mit einem hinreißenden Höhepunkt fing die Konzertsaison im Juni an. Bei „Alles Walzer – 199 Jahre Johann Strauss“ herrschte absolute Walzerseligkeit im Villinger Kurgarten. I Solisti die Salon unter der Leitung von Sandor Varga spielten sich in die Herzen des Publikums. Feine, zarte Klänge waren beim „Blüten- und Saitenzauber“ mit Gitarrenmusik unter der Leitung von Stephan D. Weisser zu hören. „Die Klingenden Hölzer“ unter der Leitung von Nadia Sofokleous schlossen sich an mit virtuosen Klarinettenklängen.

Wetterglück

Michael Moser, Geschäftsführer des städtischen Seniorenrates, blickt auf eine außerordentlich erfolgreiche Saison im Kurgarten zurück. „Wir hatten immer Glück mit dem Wetter und dementsprechend viel Publikum kam.“ Die Beliebtheit dieser Reihe sei unverkennbar. Im Laufe der Jahre habe sich eine richtige Fangemeinde gebildet, die kein Konzert versäumt. Rund 1200 Zuhörer sind laut Moser diesen Sommer zu den Matinées gekommen. „Ein Erfolg.“

Neue Stühle

Von den Spenden will der Seniorenrat für nächstes Jahr neue Stühle anschaffen, um es den Konzertbesuchern noch bequemer zu machen. Dieses Jahr steht außerdem der Seniorentag am 8. Oktober im Theater am Ring auf dem Programm, der musikalisch von der Veeh-Harfengruppe der Musikakademie begleitet wird. Fehlen darf auch nicht die alpenländische Weihnacht in der Benediktinerkirche am 18. Dezember.