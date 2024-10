Erfolgreiche Premiere: Großer Andrang bei Lehrstellenrallye im Landkreis Freudenstadt

1 Das Organisationsteam freut sich über den gelungenen Auftakt, am Rednerpult Landrat Klaus Michael Rückert Foto: Christiane Frey

Schnell war klar: Die erste Lehrstellenrallye im Landkreis Freudenstadt wird ein Volltreffer – mit hoch motivierten Schülern, oft begleitet von ihren Lehrern, begeisterten Vertretern der Betriebe und einer beeindruckenden Organisation.









Link kopiert



Wer am Mittwoch in Freudenstadt unterwegs war, traf überall auf Gruppen von Schülern, die zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs waren. Am frühen Morgen hatte Stefan Pauli, der Leiter der Heinrich-Schickhardt-Schule, gut 400 Schüler im Veranstaltungsraum der Schule begrüßt.