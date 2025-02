Erfolgreiche Nachwuchsarbeit: Das Durchschnittsalter der Aktiven beim Mahlberger Musikverein beträgt 26 Jahre

Dirigentin Melanie Huber will das Orchester des Mahlberger Musikvereins in eine gute Zukunft führen und dafür den modernen Bereich weiter ausbauen. Besonders lobt sie die Jugendausbilder, die dafür sorgen, dass es dem Verein nicht an Nachwuchs mangelt.

„Für mich mit einer der wichtigsten Punkte ist es, ein Orchester in die Zukunft zu führen“, betonte Dirigentin Melanie Huber bei der Versammlung des Musikvereins Mahlberg. Das gesamte Jugendleiter-Team mache einen super Job – vor allem Daniela Weber, die das Jugendorchester professionell leite.

Immer wieder neue Ideen einbringen und trotzdem gut funktionierende Konzepte beibehalten ist das Motto der Dirigentin. Beim Musizieren gehe es darum, andere in eine gute Stimmung zu versetzen und selbst Spaß dabei zu haben. Dabei geht es nicht um eine Stilrichtung, sondern darum, breit aufgestellt zu sein – mit viel Abwechslung.

Den modernen Bereich will die Dirigentin in Zukunft ein wenig mehr auszubauen. „Wir alle haben den Auftrag, zukünftig weiterhin Kinderkonzerte für das jüngere Publikum zu gestalten und anzubieten. Es freut mich, dass das Jahr 2025 bereits wieder mit vielen spannenden Konzerten gefüllt ist“, so Huber.

Zunächst aber wurde bei der Versammlung in der Stadthalle Mahlberg erst einmal ein Blick zurück geworfen: Ein Minus im musikalischen Bereich liegt an den höheren Ausbildungskosten und der Investition in Instrumente. Trotzdem sprachen alle von einem Super-Jahr 2024.

Daniela Weber, Vorstand im Teilbereich Musik, berichtete von insgesamt 19 Auftritten im vergangenen Jahr. Neben der Organisation der Auftritte und der Proben nimmt die Nachwuchsarbeit eine große Aufgabe ein: „Sie ist aufwendig, aber erfolgreich“, bilanzierte Weber. Die Kooperation der Jugendkapellen mit dem Musikverein Kippenheim laufe gut.

Michael Bakenhus, Vorstand des Teilbereichs Verwaltung, verkündete stolz, dass die Homepage endlich überarbeitet wurde. Der Verwaltungsrat habe acht Sitzungen und vier Vorstandssitzungen abgehalten. Es können erfreulicherweise steigende Zahlen in der Mitgliederstatistik vernommen werden. Das Durchschnittsalter der Aktiven beträgt 26 Jahre.

Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert laufen

Silvia Wurth, Vorstand im Teilbereich Veranstaltungen, berichtete von vielen Jubiläen oder Geburtstagen. Es gab zwei Altpapiersammlungen, wobei das gesammelte Papier rückläufig sei. Nach der gelungenen und erfolgreichen Premiere des Hock im Städtle 2023 war die Veranstaltung 2024 eine Herausforderung.

Der Bericht der Jugendleiter Lena Müller und Jonas Obergföll enthielt folgende Zahlen: Eine Instrumentenausbildung machen derzeit 41 Kinder und Jugendliche sowie drei Erwachsene. 13 Kinder besuchen einen Blockflötenkurs bei Nicola Herzog, weitere 16 Kinder befinden sich in der Musikalischen Früherziehung. Neun Jungmusiker haben das Bronzene Abzeichen abgelegt. Acht wurden ins große Orchester aufgenommen.

Die Geehrten des Musikvereins Mahlberg: Annette Burger (Mitte mit Halstuch) wurde für 40 Jahre Musizieren ausgezeichnet. Foto: Decoux /Sandra Decoux

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert am Samstag, 5. April, ab 10 Uhr in der Stadthalle Mahlberg. Eine Sängerin, ein Ukulele-Spieler, ein Cajon-Spieler und eine kleine Band werden mit dabei sein. Neben den jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie Hock im Städtle und Altpapiersammlungen soll im November ein Kirchenkonzert mit Musik und Texten stattfinden. Ein Filmmusik-Konzert bei der Fabrikantenvilla oder auch ein Picknickkonzert auf der Wiese vor der Stadthalle sind einige neue Ideen von Dirigentin Melanie Huber.

Bürgermeister Dietmar Benz dankte allen Musikern und Verantwortlichen, allen voran den Jugendausbildern, die mit sehr viel Herzblut engagiert seien.

Ehrungen und Wahlen

Wahlen:

Bei den Wahlen gab es keine Änderungen. Vorstände blieben Michael Bakenhus, Dominik Küntzler, Lena Müller, Daniela Weber und Silvia Wurth. Beiräte sind Daniel Beck, Annette Burger, Bernd Cihlar, Franziska Hoser, Jonas Obergföll und Katharina Streck. Als Jugendleiter sind Lena Müller und Jonas Obergföll aktiv. Instrumentenwart bleibt Petra Weiswurm, Uniformenwart Claudia Gießler und Notenwart Annette Burger.

Ehrungen: Annette Burger ist seit 40 Jahren aktives Mitglied. Für zwölf Jahre Vorstandsarbeit ausgezeichnet wurde Michael Bakenhus. Seit 30 Jahren dabei sind Theo Sattler und Benjamin Jäger. 25 Jahre im Musikverein ist Anna Vögele, 20 Jahre Mitglied sind Selina Warda, Michelle Siefert und Jonas Ehret. Zehn Jahre musizieren Manuel Keßler, Nadine Braunstein und Katrin Otto.