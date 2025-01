Erfolgreiche Horber: Diese Matheaufgabe mussten Schüler für den Bundeswettbewerb lösen

1 Die zwei Mathe-Käpsele vom MGG: Der 18-jährige Dennis Chen und der 17-jährige Nico Götz. Foto: Morlok

Am Horber Martin-Gerbert-Gymnasium (MGG) freut man sich, dass man mit Dennis Chen und Nico Götz gleich zwei Schüler in den eigenen Reihen hat, die beim Bundeswettbewerbs Mathematik in der zweiten Runde einen dritten Preis erreichten.









Link kopiert



„Überhaupt in die zweite Runde zu kommen und dort auch noch zwei Preise zu erhalten, das gelingt unseren Schülerinnen und Schülern bei einem der anspruchsvollsten und prestigeträchtigsten Schülerwettbewerbe nur sehr selten“, macht der stellvertretende Schulleiter des MGG, Christian Schaal, die Wertigkeit dieser Preise deutlich. „Einen Preisgewinn in der zweiten Runde, in die es 2024 nur 24 Schüler aus ganz Baden-Württemberg schafften, gelang das letzte Mal im Jahr 2016 durch Benjamin Brindle“, ergänzte Schaal im Rahmen eines Pressegesprächs mit sichtlichem Stolz.