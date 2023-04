1 Nur noch wenige Zentimeter fehlen bevor es die Mitglieder der Gesellschaft Vogtländer Zimmergesellen Heiko Heinath ermöglichen, innerörtlichen Tuninger Boden zu betreten. Foto: Rainer Bombardi

Viele glückliche Gesichter in der Familie und bei Freunden gab es am Karsamstag in Tuningen: Heiko Heinath kam nach drei Jahren von der Walz zurück und das wurde gefeiert. Auch sein Bruder Janosch war schon auf Wanderschaft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Himmel ist bedeckt und die Temperaturen könnten höher sein, als am Ostersamstag die Eltern Karin und Jürgen Heinath, sowie rund 150 Verwandte, Freunde, Bekannte am Ortsausgang in Richtung Talheim der Ankunft von Heiko Heinath entgegenfieberten.

Der Nachmittag war bereits fortgeschritten als sich der Wandergeselle im Gefolge von rund 40 weiteren Zimmermännern und -frauen, die derzeit auf der Walz sind, im traditionellen Gänsemarsch und Lieder singend in Richtung Ortseingang näherten. Kurz vor dem Ortseingang standen sie Spalier und bildeten mit ihren Stenzen (Wanderstöcken) in Hüfthöhe eine Brücke über den der Rückkehrer Heiko Heinath in Richtung Ortsschild balancierte.

Freudentränen fließen

Traditionell kippte er auf dem Ortsschild das Rückkehrbier, bevor ihn seine Kollegen über eine weitere Brücke in Richtung der wartenden Gäste beförderten. Dort gab es viele Umarmungen und nicht nur bei den Eltern waren Freudentränen zu sehen. Jetzt galt es eine Flasche Schnaps auszugraben, den er bei seinem Weggang unweit des Ortsschildes eingebuddelt hatte. Noch einmal hieß es Hand anlegen, mit Spaten und Schaufel den hochprozentigen Spirit auszugraben.

Während sich die Zeremonie hinzog nutzten die Gesellinnen und Gesellen die Gelegenheit die gute Stimmung mit fröhlichen Liedern weiter zu befeuern. Danach verabschiedete sich Heiko Heinath offiziell einzeln von jedem seiner Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen einen Kreis um ihn gebildet hatten.

Vor dreieinhalb Jahren aufgebrochen

Es war vor dreieinhalb Jahren, als Zimmergeselle Heiko Heinath aufgebrochen war, um seinen Horizont zu erweitern. Die Zeit war gespickt von unzähligen Begegnungen mit Menschen, Erlebnissen, Entdeckungen, unvergesslichen Augenblicken und lieferte auch in beruflicher Hinsicht unschätzbare Erkenntnisse. Heinaths Wanderschaft führte unter anderem während drei Monaten durch Kanada, in die Schweiz und unzählige Orte in Deutschland. Die Rückkehr von der Walz war für ihn der krönende Abschluss einer Zeit mit Erinnerungen, die er ein Leben lang nicht vergessen wird aber auch Entbehrungen.

Nicht näher als 50 Kilometer zu Tuningen

So ist es selbstredend, dass er sich während der Walz Tuningen nicht näher als in einem Bannkreis von 50 Kilometern näherte und Geldausgaben für Fortbewegungsmittel tabu waren. Auch die Nutzung moderner Kommunikationsmittel wie etwa ein Handy war nicht erlaubt. Wie bereits sein Bruder Janosch, der vor sechs Jahren von der Walz zurückkehrte, schloss sich Heiko Heinath der Gesellschaft der freien Vogtländer an.

Vater Jürgen Heinath erläuterte, dass sie die Vorgaben an den Wandergesellen definiert, der beim Aufbruch noch keine 30 Jahre alt sein darf, ungebunden sein und ein integres Führungszeugnis vorweisen muss, sowie keinerlei Schulden und Verpflichtungen haben darf. Mutter Karin war glücklich, dass nach Sohn Janosch auch der zweite Sohn Heiko erfolgreich zurückkehrte. „Es war eine lehrreiche und tolle Zeit“, zog Zimmermannsmeister Janosch Heinath, der inzwischen verheiratet und Vater ist, rückblickend ein Fazit über seine Zeit der Wanderschaft.