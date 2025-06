Bewährtes und Neues war das Erfolgsrezept der Feier in Wylert. Bei bestem Wetter startete die fünfte Ausgabe auf der Wiese hinter der Kaiserswaldhalle.

„Im vergangenen Jahr musste ich nur den Wein einschenken, zum Jubiläum erfolgt mein erster Fassanstich und wenn alles funktioniert, gibt es anschließend Freibier“, erklärte Ortsvorsteher Klaus Dorner. Mit wenigen Schlägen war der Zapfhahn befestigt und die zahlreichen Gäste standen geduldig für das erste Bier an.

Schnell hatte sich der Festplatz am Samstagabend mit Gästen aus Nah und Fern gefüllt. Nicht nur Vereinsmitgliedern wurde die Gelegenheit geboten, das Wochenende mit Freude und Freunden zu genießen. Pünktlich um 18 Uhr spielte der Schützen-Musikverein auf, zu diesem Zeitpunkt wurden die Buden der verschiedenen Vereine bereits stark frequentiert.

Lesen Sie auch

Manch einer schwingt das Tanzbein

Das zweite Highlight war der Tanz der Kindergartenkinder zum Lied „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Die Vorführungen wurden mit viel Beifall bedacht. Danach ging man zum gemütlichen Teil des Abends über. Trotz der tropischen Temperaturen wurde zu den Klängen des Duo Ohrwurm auch so manches Tanzbein geschwungen.

Am Sonntag spendete der malerische Schopf dem ökumenischen Gottesdienst und der Band Spirit Voice Schatten, bereits zum frühen Zeitpunkt hatte die Sonne den Weg nach Kippenheimweiler gefunden. Die Fäschdlibloser starteten danach mit Blasmusik in den Mittag und lockten mit musikalischen Klängen noch zahlreiche Gäste an.