Die Intensivstation für Früh- und Neugeborene am Klinikum in Offenburg hat kürzlich das wohl kleinste, jemals in der Ortenau geborene Frühchen nach erfolgreicher Behandlung in die Obhut seiner Eltern entlassen.

Zur Welt kam das Frühchen im Januar in der 24. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von nur 370 Gramm. „Zum Vergleich: Das ist deutlich weniger Gewicht als beispielsweise eine handelsübliche Schale Erdbeeren mit 500 Gramm“, heißt es in einer Mitteilung des Ortenau-Klinikums.

„Dem Kind ging es damals nach den Umständen sehr gut“, berichtet Patrick Gerner, Chefarzt der Kinderklinik. „Dennoch braucht ein Frühchen nach einer so extrem frühen Geburt eine bestens ausgestattete Intensivstation mit hochprofessionellem Personal sowie sehr intensiver Betreuung und Aufmerksamkeit“.

Knapp vier Monate lang wurde das Frühchen vom Team der Intensivstation für Früh- und Neugeborene versorgt. Bei der Entlassung nach Hause brachte das Kind mehr als 2500 Gramm, also über das Sechsfache des Geburtsgewichts, auf die Waage.

Kind entwickelt sich geistig und körperlich sehr gut

„Das Kind benötigt derzeit nur eine Sauerstoffzufuhr und hat keine schweren Komplikationen entwickelt“, stellt Gerner fest. „Erfreulich ist insbesondere, dass sich das Kind körperlich und geistig bislang sehr gut entwickelt. Unser ganzes Team ist sehr stolz auf dieses Ergebnis und wir freuen uns mit den Eltern über die gute Entwicklung des Kindes.“

In Deutschland kommen jedes Jahr rund 60 000 Neugeborene zu früh auf die Welt. Als Frühgeburt zählen Babys, die vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Sie benötigen eine besonders intensive ärztliche und pflegerische Betreuung, wie sie auf der neonatologischen Intensivstation im Mutter-Kind-Zentrum am Klinikum in Offenburg gewährleistet werde, so der Ortenauer Klinikverbund. Als Perinatalzentrum Level 1 erfüllt die Intensivstation alle Anforderungen der höchsten Versorgungsstufe für Frühgeborene.

Gute Noten für Ortenauer Baby-Intensivstation

„Frauen mit Hochrisikoschwangerschaften und -entbindungen bietet die Intensivstation für Früh- und Neugeborene mit ihren technischen und personellen Voraussetzungen höchstmögliche Sicherheit“, betont Gerner.

Das zeigt auch ein bundesweiter Qualitätsvergleich (perinatalzentren.org) durch das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Dabei erreicht die Intensivstation für Früh- und Neugeborene am Ortenau-Klinikum in Offenburg überdurchschnittliche Qualitätswerte.

Behandlungsbedürftige Früh- und Neugeborene können nach der Geburt und ärztlicher Erstversorgung in der direkt an den Kreißsaal angrenzenden Intensivstation behandelt werden. Auch Kinder von anderen Entbindungsstationen des Kreises werden bei Bedarf hier intensivmedizinisch betreut, nachdem sie vom Team der Intensivstation in den Geburtskliniken abgeholt wurden.