In der Isinger Eschwaldhalle hat am Samstag eine Impfaktion gegen Corona stattgefunden. Mehr als 200 Impfungen wurden verabreicht.















Rosenfeld-Isingen - Zusammen gegen Corona: Eine Impfaktion der Praxis Peter und Judith Kelin sowie Eva Kelin-Kodal hat am Samstag in Kooperation mit der Stadt Rosenfeld, der Feuerwehr und der Sportfreunde Isingen in der Eschwaldhalle stattgefunden. Helfer der Feuerwehr und der Sportfreunde arbeiteten in zwei Schichten, um die Aktion zu bewerkstelligen.

Am Eingang des Foyers wurden die Impfwilligen von den Feuerwehrleuten begrüßt; diese überprüften zudem die Anmeldungen und verteilten die Aufklärungs- und Anmeldebogen. Mitarbeiter der Praxis übernahmen dann am Eingang zur Halle die Endkontrolle, etwa die Prüfung des Impfstatus, und klärten, welcher Impfstoff verabreicht werden soll.

Von den fünf Impfkabinen in der Eschwaldhalle, die der Bauhof aufgestellt hatte, war eine für Biontech reserviert, für die Patienten unter 30. Alle anderen erhielten Moderne.

Während die Angestellten der Praxis Kelin die Impfungen vorbereiteten, setzte die Medizinerin Eva Kelin-Kodal die Nadeln. Das Ehepaar Kelin übernahm zudem die Aufklärung und die abschließende Signierung und Stempelung der Impfausweise.

Insgesamt gab es 212 Anmeldungen für die Aktion, 180 davon waren Boosterimpfungen, rund 30 Personen erhielten nach Angaben der Praxismitarbeiter vor Ort Erst- oder Zweitimpfungen. Peter Kelin bezeichnete die Impfaktion als vollen Erfolg und zeigte sich sehr zufrieden und dankbar gegenüber Mitarbeitern, die er als die eigentlichen Stars bezeichnete. Seit zwei Jahren sei sein Team in Dauerschleife und am Anschlag – trotzdem hätten die wochenlangen Vorbereitungen für diesen Tag zum Teil sogar ehrenamtlich in der Freizeit stattgefunden.

Judith Kelin und Eva Kelin-Kodal lobten die gute Atmosphäre und den reibungslosen Ablauf. Die Dankbarkeit der Patienten wurde ebenfalls erwähnt. Viele fragten auch schon nach der vierten Impfung. Die meisten seien auch gut informiert. Was viele nicht wüssten, so Peter Kelin, dass ein Tübinger Biologe namens Ingmar Hoerr in den 1990er-Jahren ein Patent auf den Vorläufer des RNA-Impfstoffes, den mRNA angemeldet habe. Damals zur Bekämpfung des Krebses. Dazu lese er aktuell ein sehr spannendes Buch, so Kelin.