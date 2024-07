Erfolgreich im Pokal: SV Villingendorf jubelt

1 Seniorenpokalspielleiter Helmut Frommer und Willi Herzog vom Bezirksausschuss überreichten SVV- Kapitän Jan Roth den Siegerpokal. Foto: Rohde

In einem hochklassigen Finale mit erfahrenen Spielern auf beiden Seiten sicherte sich der SV Villingendorf am Ende einen verdienten und doch glücklichen Sieg.









Link kopiert



Marius Elter wurde aufseiten der Villingendorfer im Ü32-Pokalfinale zum Helden des Abends. Beim 1:0 traf er per Abstauber in der 15. Minute. Drei Minuten nach der Pause der 2 x 40 Minuten Spielzeit gelang ihm nach einer Flanke von Patrick Frey per Kopfball das 2:0 (43.). Kurze Zeit später sorgte Sascha Bippus nach einem Zuckerpass aus dem Mittelfeld im Eins-gegen-Eins vor Schlussmann Florian Harter für den 2:1-Anschluss.