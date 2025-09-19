Erfolg oder Flop?: Ein halbes Jahr Mobilitätsstationen in Seelbach – so wird das Angebot genutzt

Seit einem halben Jahr können in der Seelbacher Ortsmitte und am Wittelbacher Rathaus Räder, E-Bikes und ein Elektroauto ausgeliehen werden. Kommt das Angebot an?
Jeweils sechs Räder und ein Car-Sharing-Fahrzeug stehen in den Ortsmitten von Seelbach und Wittelbach zur Ausleihe zur Verfügung. Mitte März wurden die Mobilitätsstationen eingeweiht in der Hoffnung, dass die Bürger sie regelmäßig nutzen werden. Rund 100 000 Euro Eigenanteil musste die Gemeinde leisten, jährlich fallen pro Station knapp 5000 Euro an Betriebskosten an. Hat sich die Investition gelohnt? Unsere Redaktion hat im Rathaus nachgehakt.