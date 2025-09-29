Erfolg mit Street-Art: Goldener Pinsel für Künstlerpaar aus Binsdorf

Bekannt für ihre tierische Straßenkunst sind inzwischen Kati und Matthias Klose-Kanniga aus Binsdorf. Jüngst wurden die beiden bei einem Markt mit dem goldenen Pinsel ausgezeichnet.
Erst rund zwei Jahre sind Kati und Matthias Klose-Kanniga aus Binsdorf mit ihren Straßenmalereien auf Festivals und Märkten in Europa unterwegs. Ihr bisheriger Erfolg ist dafür umso beeindruckender. Am dritten Septemberwochenende hat das Künstlerpaar, das hauptberuflich selbstständig im Gartenbau tätig ist, auf dem Emmendinger Künstlermarkt den goldenen Pinsel, sprich den ersten Platz, erreicht.