Erfolg mit 23 Jahren: Wie junge Gründer die Werbebranche in VS aufmischen

Mit 18 Jahren Einstieg in das Unternehmertum, mit 21 Betreiber eines erfolgreichen Designer-Second-Hand-Shops und mit 23 Jahren Verantwortlicher einer Werbeagentur mit dem wahrscheinlich jüngsten Altersdurchschnitt in der Region: Noa Hönig aus Villingen startet gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Gligor Baltovski und einer neuen Werbeagentur durch.

Der Beginn dieser Erfolgsgeschichte klingt fast ein wenig kitschig – macht aber deutlich, mit wie viel Mut und Enthusiasmus die jungen Unternehmer und heutigen Gesellschafter an ihr Projekt gehen. Hönig baute sich in jungen Jahren als Newbie zunächst über einen Website-Baukasten einen Webshop zusammen, machte dann die Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce. In der Berufsschule lernte er Baltovski kennen, über freiberufliche Projekte sammelten sie erste Erfahrungen in der Werbebranche.

Im November 2023 folgte die Gründung der Digitalagentur im Nebenerwerb, ab Februar 2024 entschied sich Hönig dazu, die Agentur in Vollzeit voranzubringen – später folgte der ebenfalls 23 Jahre alte Baltovski aus St. Georgen im gleichen Umfang. „Irgendwann standen wir in unserem 15 Quadratmeter großen Kämmerle und haben uns dazu entschieden, einen dritten Berufsschulkollegen mit ins Boot zu holen“, erinnert sich Hönig.

Die drei frisch Ausgelernten hatten ein klares Ziel: Die Villinger Agentur Make Branding möchte insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen für sich gewinnen, die für frische Ideen offen sind. Den vielen Verbindungen des Modeliebhabers, der im französischen Haguenau zur Welt kam, war es zu verdanken, dass „wir schnell viele Kunden gewonnen haben“.

Hönig verfügt über ein großes Netzwerk

Hönig hat sich bereits jetzt mit Revive Personality – einem Online-Shop für Second-Hand-Luxusartikel, der auch Pop-up-Stores in VS betrieb, sich nun aber auf den Verkauf an Gewerbekunden konzentriert – und als Vorstand bei den Wirtschaftsjunioren ein weit verzweigtes Netzwerk aufgebaut. „Wir konnten zudem die Websparte einer Schwenninger Agentur übernehmen – das hat uns große Kunden und gute Kontakte gebracht“, erklärt der 23-Jährige.

Darüber habe man einen „Fuß in die Tür bekommen“, was sowohl als Chance als auch als Herausforderung gesehen wird. Denn die Kunden müssen auch zu ihrer Zufriedenheit betreut werden. Das Team ist deshalb bereits gewachsen und soll auch in Zukunft erweitert werden.

Große Eröffnung im April

In der Prinz-Eugen-Straße in Villingen teilte die Agentur zunächst mit einem Tattoo-Studio die Räume, nach sechs Monaten übernahm Make Branding die gesamte Fläche und feierte im April große Eröffnung. Der nächste Schritt des jungen Start-ups ist geglückt.

Der Fokus der Agentur liegt dabei auf dem digitalen Bereich – alles, was zur Erstellung von Internetseiten sowie Onlineshops dazugehört, gleichzeitig aber auch PR und Online-Marketing. Dass die Firma weiter wächst und viele Unternehmen über die Grenzen der Region hinaus von sich überzeugen kann, begründet Hönig auch mit dem harten Weg, den er selbst einmal gehen musste.

Er kann auf seine Erfahrungen zurückgreifen

„Ich weiß, wie es auf der anderen Seite beim Kunden aussieht: Wenn man einen eigenen Shop hat, der nicht wächst und Marketingstrategien umsetzt, die nicht fruchten“, erinnert sich der 23-Jährige an seine Anfänge mit Revive Personality. Zudem ist ein kreatives Händchen wichtig, während beispielsweise bei einem Webshop auch datenbasiertes Arbeiten unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen unumgänglich ist.

Trotz seines jungen Alters ist sich der Geschäftsführer seiner Verantwortung bewusst. „Man braucht natürlich eine gewisse Reife, um eine Agentur zu führen – zum ersten Mal geht es für mich auch um Führungsverantwortung.“ Für ihn ist dabei aber klar: Der Erfolg führt ausschließlich über gut ausgebildete Mitarbeiter, Hönig und Baltovski investieren deshalb in Aus- und Weiterbildung – „damit unsere Mitarbeiter selbstbewusst in die Projekte gehen“. Nur so ist aus ihrer Sicht in der Branche Erfolg möglich.