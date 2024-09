Zwei Meistertitel in unterschiedlichen Berufen, das ist nicht gerade alltäglich. David Locher hat es geschafft am vergangenen Samstag haben ihn seine Jungs von der der Kameradschaft „Edelweiß“ dafür gefeiert.

Der fleißige 33-jährige David Locher hat bereits vor Jahren eine solche Ehrung erfahren. Als Landschaftsgärtner fügte er vor Jahren die Ausbildung zum Mechatroniker an und schloss diese mit dem „Kfz-Meister“ ab.

Nachdem sich jedoch keine geeignete Meisterstelle fand, freute er sich über den Anruf seines Freundes Manuel Schweizer vom gleichnamigen Naturstein-Betrieb, der ihm den Vorschlag machte, dass „ich zu ihm kommen soll“ erinnerte er sich.

Vor vier Jahren als ungelernter Gehilfe begonnen

So begann er vor etwa vier Jahren in diesem Betrieb als ungelernter Gehilfe, „um die Zeit und auch Corona zu überbrücken“, wie er sagt. Geschick und Fleiß blieben Kumpel „Manne“ natürlich nicht verborgen und er bot David Locher an, ihn beim Lehrgang zum Meister im Steinmetz-Handwerk zu unterstützen.

„Irgendwie hat er es bei der Handwerkskammer durchgeboxt, dass ich ohne Ausbildung gleich den Meisterkurs besuchen durfte“, verriet David dankbar. In den vergangenen beiden Jahren wechselten sich so Praxisblöcke mit ebensolchen in Theorie ab, die über die Winter in Koblenz stattfanden, ab. Dort legte er jetzt im Mai 2024 erfolgreich auch die letzte Prüfung zum Meister im Steinmetz-Handwerk ab.

Aufstieg zum Werkstattleiter geschafft

David Locher freut sich, zukünftig sein Wissen und seine Arbeitskraft im Betrieb einbringen zu können und sieht sein Aufgabengebiet in der Werkstattleitung, in der Produktion und der Mitarbeitereinteilung.

„Hobbys sind meine Kameraden, eine Münzsammlung und der Modellbau – zu mehr hätte ich eh keine Zeit“, gab der Zwei-Fach-Meister preis.