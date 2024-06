1 Die Attraktionen des Europa-Parks kommen bei vielen Besuchern gut an Foto: Europa-Park

Bei einer Studie zur Beliebtheit schnitt das Ruster Unternehmen erneut gut ab.









Der Europa-Park wurde von der Zeitschrift „Focus Money“ als „Kundenliebling 2024“ in der Kategorie Themen- und Freizeitparks ausgezeichnet. Mit der höchstmöglichen Wertung von 100 Punkten setzt sich das Familienunternehmen wie schon in den vergangenen Jahren in Deutschland als Branchensieger durch, erklärt der Europa-Park in einer Pressemitteilung.