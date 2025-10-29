Erfolg in Burladingen: Im alten Dorfladen sprießen die Pilze

Manchmal wissen Markus Glavas und Lea Prause wohl nicht, was schneller wächst, ihre Pilze oder ihre Firma. Inzwischen haben sie den alten Melchinger Dorfladen gemietet.

Damit herrscht nach mehr als einem Jahr Leerstand im alten Dorfpunkt-Laden wieder Leben. Und was für welches. Da keimt und sprießt, wuchert und wurzelt es, dass es eine wahre Freude ist. Die Firma der beiden jungen Burladinger heißt „Spross und Spore“, und ist jetzt in der Melchinger Josef-Deuber-Straße 15 zum kleinen Familienbetrieb gediehen. Vier Menschen arbeiten derzeit mit. Drei in Teilzeit.

Für Markus Glavas ein Vollzeitjob, denn dass er die Pilze, die er da hegt und pflegt nur alle zwei Tage ernten muss, von der Idee hat er sich verabschieden müssen. „Die Pilze geben das Tempo an und sie wachsen rasend“, freut sich der junge Unternehmer über die täglich notwendige Ernte.

Vom alten Gebäude der ehemaligen „Lauchertquelle“ in Melchingen hat sich „Spross und Spore“ nun also auf die insgesamt 280 Quadratmeter des alten Dorfladens ausgebreitet und nutzt dort jeden Winkel.

Die Pilze und das Kochen sind eine Familientradition

Im ehemals großen Laden, wo einst die Theken und Regale standen und Melchinger Kunden schon mal ihren Kaffee tranken und ein Schwätzchen hielten, stehen nun große, temperierte Zelte. Das feuchte Wohlfühl-Klima für die verwöhnten Gewächse führt Glavas mittels Marke Eigenbau-Technik per Tonne, Rohrleitung und Zerstäuber hinzu.

Auf der Suche nach weiteren Kooperationen

Der Kühlraum wurde zur Wärmekammer wo – fast wie in einem Labor – die Sporen gezüchtet werden. Foto: Erika Rapthel-Kieser

Dass er bei Pilzen gelandet ist, das war dem gelernten Koch wohl in die Wiege gelegt, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Opa sei Förster gewesen, habe ihn immer mitgenommen in den Wald und dann erklärt, welcher Pilz wo wächst und ob er essbar ist. Und die Oma habe ihm in der Küche dann beigebracht, welche leckeren Gerichte man aus welchen Pilzsorten machen kann. Also war er viele Jahre Koch. „Und den Rest meines Lebens mache ich das“, sagt Glavas mit ausgestrecktem Arm und verweist auf seine wuchernden Schützlinge.

Den ehemaligen Kühlraum des Dorfladens – die gute Isolierung funktioniert ja auch andersrum – hat er in eine Wärmekammer umgewandelt, in der bei 23 Grad seine sterile Roggenbrut wächst. Fast so wie in einem Labor. Verkauft, so erzählt Glavas, werden die Pilze, Sprossen und Keimlinge an Restaurants, Gärtnereien und Gemüsegeschäfte – so wie die Gärtnerei Scholz in Melchingen – oder auf den Wochenmärkten in Reutlingen und Stuttgart. Glavas und seine Lebensgefährtin Lea Prause sind immer auf der Suche nach weiteren Kooperationen – und sie legen Wert auf Nachhaltigkeit und Kreislauf.

Lecker und gesund sind die Sprossen und Keimlinge verschiedenster Grünpflanzen, die unter spezieller Beleuchtung gedeihen. Foto: Erika Rapthel-Kieser

Statt auf wertvollem Buchenholz, das Jahrzehnte zum Nachwachsen braucht, gedeihen ihre Edelpilze jetzt auf Hanfstrohpellets und dort sogar besser, wie Glavas durch reines Ausprobieren festgestellt hat. Zu den Pilzen bietet das erfinderische Paar auch jede Menge Sprossen und kleine grüne Setzlinge an. „Grünlinge“ wie Glavas sie scherzhaft nennt. Dazu gibt es Pilzsoßen, selbst gemacht, wie einst bei Großmuttern in der Küche.

Auch die Zeiten, in denen im Schnellkochtopf die Körner steril gekocht wurden, sind längst vorbei. Das Paar hat in einen riesengroßen „Autoklav“ investiert und lässt den nur noch zwei Mal in der Woche laufen.

Verkauft wird der Lackporling nicht

Der ganze Betrieb ist mittlerweile so innovativ und außergewöhnlich, dass es eine Ochsentour war, die Genehmigungen zusammen zu bekommen. Selbst der WKD hatte so etwas noch nicht gesehen. „Die waren aber sehr nett, hochinteressiert und offen und sind dann mit zwei Lebensmitteltechnikern wieder gekommen. Die haben alles geprüft, grünes Licht gegeben und wir haben jetzt alle Stempel, damit es regelkonform ist“, freut sich Glavas.

Der sogenannte „Glänzende Lackporling“ ist wohl das Exotischste, was im ehemaligen Melchinger Dorfladen mittlerweile wächst. Foto: Erika Rapthel-Kieser

Einige ganz besondere Pilze stellt er auch gerne ins Schaufenster. Nur, weil sie so außergewöhnlich aussehen. Es sind die fingerähnlichen Gebilde des „Glänzenden Lackporlings“. Der spielt in der chinesischen Heilmedizin eine große Rolle und der Vegetarier Gavas macht sich selber einen Tee daraus. Verkauft wird der Lackporling im Laden jedoch nicht. Er sieht aber so extravagant aus, dass die jungen Unternehmer gelegentlich Nasenspuren von der Scheibe wischen müssen, weil Leute sich ihr Riechorgan am Schaufenster platt drückten. Porentiefe Werbung – sozusagen.