Erfolg in Burladingen: Im alten Dorfladen sprießen die Pilze

Manchmal wissen Markus Glavas und Lea Prause wohl nicht, was schneller wächst, ihre Pilze oder ihre Firma. Inzwischen haben sie den alten Melchinger Dorfladen gemietet.
Damit herrscht nach mehr als einem Jahr Leerstand im alten Dorfpunkt-Laden wieder Leben. Und was für welches. Da keimt und sprießt, wuchert und wurzelt es, dass es eine wahre Freude ist. Die Firma der beiden jungen Burladinger heißt „Spross und Spore“, und ist jetzt in der Melchinger Josef-Deuber-Straße 15 zum kleinen Familienbetrieb gediehen. Vier Menschen arbeiten derzeit mit. Drei in Teilzeit.