Die Schiltacher Sportschützen Manfred Lamm, Arno Hahn und die 14-jährige Elena Riedel gehen im Spätsommer bei der deutschen Meisterschaft an den Start.

Der Schützenverein Schiltach kann laut Mitteilung stolz auf seine Mitglieder sein: Drei talentierte Schützen haben sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Besonders bemerkenswert ist die Leistung der 14-jährigen Jungschützin Elena Riedel, die zusammen mit Arno Hahn in der Disziplin Luftgewehr „Olympisch“ antritt. Dritter im Bunde ist Manfred Kamm, der in der Disziplin Unterhebelrepetierer (Winchester) ebenfalls um deutsche Meisterehren kämpft.

Die Qualifikation zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft fordert vordere Platzierungen bei den Rundenwettkämpfen, Kreis- und Bezirksmeisterschaften sowie bei der jährlichen Landesmeisterschaft. Arno Hahn geht als Vize-Landesmeister und Elena Riedel mit einem sechsten Platz bei der Landesmeisterschaft ins Rennen.

0,5 Millimeter Durchmesser

Geschossen wird auf eine Distanz von 10 Meter im stehenden Anschlag. Es gilt, die „Zehn“ zu treffen, die nur einen Durchmesser von 0,5 Millimeter auf der Zielscheibe hat.

Die deutsche Meisterschaft im Sportschießen, die jedes Jahr im Spätsommer in München und Hannover stattfindet, ist ein großes Sportereignis in Deutschland und zieht die besten Sportschützen des Landes an.

Die drei Teilnehmer werden durch ihre herausragenden Leistungen die Farben des Schützenvereins Schiltach auf nationaler Ebene ehrenvoll vertreten, heißt es in der Mitteilung abschließend.