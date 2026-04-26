Erfolg für Wiesentäler Wasserlauf: Spendensumme knackt die 200.000 Euro

Rund 550 Läufer waren beim Spendenlauf entlang der Wiese dabei. In den nun zwölf Wiesentäler Wasserläufen kamen über 200.000 Euro für die Wasserversorgung in Kamerun zusammen.
Rund 550 Teilnehmer zählte der zwölfte Wiesentäler Wasserlauf am vergangenen Samstag. Er führt in sieben Etappen von der Quelle der Wiese bis nach Basel – insgesamt 59 Kilometer. Das Absolvieren der gesamten Strecke freilich ist keineswegs Pflicht und wird tatsächlich nur von den wenigsten durchgezogen. Die weitaus meisten Läufer steigen für ein, zwei oder drei Etappen mit ein – und dann wieder aus.