Erfolg für Max-Planck-Gymnasium: Lahrer Lehrer werden für ihren KI-Tutor in Köln prämiert

Florian Hellberg und Nora Mussler vom Max-Planck-Gymnasium haben den Cornelsen-Zukunftspreis erhalten.
Wie kann Schule junge Menschen befähigen, sich in einer digital geprägten Öffentlichkeit kritisch mit politischen Narrativen auseinanderzusetzen? Für einen innovativen Ansatz zur Verbindung von Demokratiestärkung, historischem Lernen und digitaler Bildung wurden die Geschichtslehrer Florian Hellberg und Nora Mussler vom Max-Planck-Gymnasium auf der Bildungsmesse Didacta in Köln mit dem renommierten Cornelsen-Zukunftspreis in der Kategorie Lehrkräfte ausgezeichnet.