1 Unterkirnacher, die der Schützengesellschaft Hüfingen angehören: Der viermalige Deutsche Meister Bernd Dietrich sowie die dreimalige Deutsche Vizemeisterin Mirjana Dietrich begutachten ihre Trainingsschüsse im Schießstand. Foto: Simon Bäurer/Simon Bäurer

So etwas nennt man treffsicher: Bernd und Mirjana Dietrich sind bei der Deutschen Meisterschaft gleich mehrfach im Spitzenfeld.









Stolz zeigt sich in diesen Tage die Schützengesellschaft aus Hüfingen. Jüngst gewann ihr Mitglied Bernd Dietrich gleich vier Deutsche Meistertitel. Bei den Deutschen Meisterschaften des Bundes Deutscher Schützen trat der erfolgreiche Sportschütze in 13 verschiedenen Disziplinen an. Dafür hatte er sich zuvor durch Erfolge bei den Landesmeisterschaften qualifiziert.