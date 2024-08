Erfolg an Gesellschaft zurückgeben: Mit ihrer Stiftung will Sandra Prediger in Freiburg Gutes tun

Mit ihrer Stiftung will Sandra Prediger in Freiburg Gutes tun

1 Sandra Prediger hat sich in ihrem Stiftungsbüro in der Freiburger Konturstraße gut eingelebt. Foto: Alexander Blessing

Sandra Prediger hat vor einem Jahr die Prediger-Stiftung ins Leben gerufen. Sie will damit der Gesellschaft etwas von ihrem Erfolg zurückgeben. Bisher hat sie in Freiburg knapp 20 Projekte mit einem insgesamt mittleren sechsstelligen Betrag unterstützt.









„Wir wollten dort helfen, wo wir wohnen. So sehen wir auch direkt, was mit unserem Geld passiert“, erklärt Sandra Prediger. Sie und ihr Mann haben 2008 in Freiburg die Firma Jobrad (ehemals Lease Rad) gegründet. Durch den Erfolg ihrer Firma habe sie nun die Möglichkeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Anstatt einfach Geld an Projekte und Organisationen zu spenden, hat sich Prediger für die Gründung einer Stiftung entschieden und deshalb im März 2023 die Prediger-Stiftung ins Leben gerufen.