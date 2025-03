Als am OHG nach der Corona-Pause vor gut drei Jahren ein völlig neu zusammengestelltes Badmintonteam für den Schulwettbewerb „Jugend trainiert” gemeldet wurde, konnte niemand ahnen, dass sich daraus eine solche Erfolgsgeschichte entwickeln würde.

Zum dritten Mal in Serie gelang es dem U18-Team in der vergangenen Woche den Titel als Landessieger zu holen, zum zweiten Mal in Folge konnte man sich für das Bundesfinale in Berlin qualifizieren.

Nach einem überzeugenden Sieg gegen das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt in der Qualifikationsrunde in Heidelberg, lauteten die ersten beiden Gegner im Landesfinale, das in Gerlingen vor den Toren Stuttgarts ausgetragen wurde, Hinterzarten und Tauberbischofsheim. Beide Schulen konnten mit 6:1 besiegt werden, das OHG-Team überzeugte dabei mit variablen Schlagtechniken, viel Spielwitz und präzisen Aufschlägen.

Progymnasium Altshausen als große Herausforderung

Somit fehlte nur noch ein Sieg, um den großen Erfolg aus den Vorjahren zu wiederholen. Das Progymnasium Altshausen, letztes Jahr mit dem jüngeren Jahrgang ebenfalls in Berlin vertreten, entpuppte sich als große aber nicht unüberwindbare Herausforderung. Mattis Riedt steuerte mit toller Leistung die ersten Punkte zur Führung bei, zuerst im Jungen-Einzel, dann im Doppel an der Seite von Sem Rusli, der im zweiten Jungen-Einzel die Führung auf 3:0 ausbaute, bevor seine Schwester Lorraine ihrer Gegnerin keine Chance ließ und den alles entscheidenden vierten Punkt für Berlin holte.

Dementsprechend groß war der Jubel bei der Siegerehrung, insbesondere als das Nagolder Team, das von Sportlehrer Christof Lahme betreut wurde, mit dem neuen Outfit fürs Bundesfinale ausgestattet wurde. Auf der Rückfahrt war man sich auch schnell über die neue sportliche Zielsetzung einig. Den zehnten Platz vom letzten Jahr zu verbessern, wäre ein weiterer Mosaikstein in der Erfolgsgeschichte der Nagolder Nachwuchsspieler.

U14-Mannschaft auf Anhieb Vierter im Landesfinale

Nicht unerwähnt bleiben darf die Leistung der U14-Mannschaft des OHG Nagold, die bei ihrer ersten Teilnahme auf Anhieb den vierten Platz im Landesfinale belegte. Einen starken Eindruck hinterließ hier mit technisch schönen Schlägen Evi Neumann, die bis auf eine Partie alle Begegnungen für sich entscheiden konnte.