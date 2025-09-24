Erfolg am Herzzentrum: Neue OP-Methode rettet zwei Patienten in Lahr

Am Herzzentrum haben Ärzte eine neue Herzklappenbehandlung eingesetzt. Es ist ein schonendes Verfahren für Menschen, bei denen eine Operation am offenen Herzen zu riskant wäre.

Man habe erstmals ein sogenanntes Tric-Valve-System implantiert, hat das Herzzentrum mitgeteilt. Mit diesem neuen, schonenden Verfahren könnten auch schwerkranke Patienten mit einer Trikuspidalklappeninsuffizienz – Fachbegriff für eine undichte Herzklappe – behandelt werden, für die eine klassische Operation zu riskant wäre. Im August sei die neue Methode bei zwei Patienten erfolgreich zum Einsatz gekommen.

Hintergrund: Bei einer undichten Herzklappe schließt die Herzklappe zwischen rechtem Vorhof und rechter Herzkammer nicht mehr richtig. Das Blut staut sich zurück, häufige Folgen sind Atemnot und Wasseransammlungen, etwa in Beinen und Bauch. Die Erkrankung schränkt die Lebensqualität massiv ein.

Die Standardtherapie sei bisher eine Operation am offenen Herzen mit Herz-Lungen-Maschine, so das Herzzentrum. Viele Betroffene seien aber zu krank oder insgesamt zu gebrechlich für einen solchen Eingriff. Es gebe zwar ein Katheterverfahren als mögliche Alternative zu einer offenen Operation: Dabei würden die Klappensegel mit einem Clip zusammengeführt. Das funktioniere aber nur, wenn die Klappensegel nicht zu weit auseinanderstehen und komme daher nicht immer infrage, heißt es vom Herzzentrum.

„Mit dem Tric-Valve-System erweitern wir unser Behandlungsspektrum um eine wichtige Option für schwerkranke Menschen mit einer Trikuspidalklappeninsuffizienz, die bisher keine Therapiechance mehr hatten“, erklärt Professor Ralf Sodian, Chefarzt der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Zum ärztlichen OP-Team bei den beiden Eingriffen gehörten auch Oberarzt Holger Schröfel, Leiter des Bereichs strukturelle Herzerkrankungen, sowie Sven Moos, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie.

Die eingesetzten Klappen entlasten Herz und Organe

Das Verfahren setzt nicht an der geschädigten Klappe selbst an, sondern am Blutfluss: Über einen kleinen Zugang in der Leiste führen die Ärzte Katheter bis in die obere und untere Hohlvene; das sind die großen Venen, die das Blut aus dem Körper zum Herzen leiten. Dort werden zwei selbstexpandierende Klappen platziert, die sich nach dem Einsetzen von selbst entfalten und fest an der Gefäßwand verankern. Diese Klappen verhindern, dass Blut zurück in den Körperkreislauf gedrückt wird und entlasten so Herz und Organe.

„Das ist ein minimalinvasiver Eingriff, ohne Operation am offenen Herzen und ohne Herz-Lungen-Maschine. Damit können wir nun auch einigen Patientinnen und Patienten helfen, für die eine klassische Operation zu belastend ist“, freut sich Sodian. Studien hätten gezeigt, dass die Behandlung in den meisten Fällen die Lebensqualität deutlich verbessert. „Das sehen wir auch bei unseren beiden Patienten, die wir damit behandelt haben.“

Nötiges Know-how in Lahr

„Die erfolgreiche Einführung war nur durch die Erfahrung und die eingespielte Zusammenarbeit unserer Teams möglich“, betont Professor Kambis Mashayekhi, Chefarzt der Kardiologie am Herzzentrum. „Wir verfügen in Lahr über das nötige Know-how, um neue Verfahren sicher umzusetzen. Das erfordert aber auch Offenheit für Innovationen und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen.“

Die Entwicklung in der Herzmedizin gehe in Richtung immer schonenderer, kathetergestützter Verfahren, die eine feinere Anpassung an die individuellen Voraussetzungen der Patienten erlauben, so Sodian. „Unser Ziel ist es, hier in der Region solche modernen Behandlungsoptionen zugänglich zu machen. Die Einführung des Tric-Valve-Systems ist dafür, zusammen mit weiteren schonenden Verfahren, ein wichtiger Baustein.“

Das Herzzentrum

Das Mediclin Herzzentrum Lahr in der Geroldsecker Vorstadt vereint unter einem Dach die Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie sowie die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Das 1994 eröffnete Herzzentrum verfügt über 75 Betten und beschäftigt 335 Mitarbeiter. Zu Mediclin gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Bundesweit verfügt der Klinikbetreiber über rund 8200 Betten oder Pflegeplätze und beschäftigt rund 9900 Mitarbeiter, wie das Unternehmen in seiner Pressemitteilung berichtet.