Erfolg am Herzzentrum: Neue OP-Methode rettet zwei Patienten in Lahr

Am Herzzentrum haben Ärzte eine neue Herzklappenbehandlung eingesetzt. Es ist ein schonendes Verfahren für Menschen, bei denen eine Operation am offenen Herzen zu riskant wäre.
Man habe erstmals ein sogenanntes Tric-Valve-System implantiert, hat das Herzzentrum mitgeteilt. Mit diesem neuen, schonenden Verfahren könnten auch schwerkranke Patienten mit einer Trikuspidalklappeninsuffizienz – Fachbegriff für eine undichte Herzklappe – behandelt werden, für die eine klassische Operation zu riskant wäre. Im August sei die neue Methode bei zwei Patienten erfolgreich zum Einsatz gekommen.