8 Auf und neben der Bühne ein Paar: Patrick Bäurer und Aguska Mnich. Foto: Jonathan Gaebert

Mit dem TV-Auftritt bei "das Supertalent" hat die Karriere von Patrick Bäurer weiter an Schwung aufgenommen. Mittlerweile ist der 26-Jährige Vizeweltmeister und Weltrekordler. Privat wie beruflich ist der Fußball-Freestyler aus Blumberg-Hondingen mit der Polin Aguska Mnich liiert.















Blumberg-Hondingen - Ende Oktober haben Patrick Bäurer und Aguska Mnich ihre Fußball-Freestyle-Künste bei "Das Supertalent" zur Primetime am Samstagabend auf RTL präsentiert. Fürs Finale hat es für das sympathische Duo leider nicht gereicht. Ganz anders bei der polnischen Ausgabe des Fernsehformats, in welcher der 27-Jährige aus Blumberg-Hondingen und seine polnische Partnerin bis in die Liveshows vordrangen. "Das war ne coole Erfahrung. Wir wollten die Plattform nutzen, um einfach Menschen zu inspirieren und zu begeistern", erzählt Bäurer.