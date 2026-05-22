Erfinder der „Kettensägen-Politik“: Federico Sturzenegger erhält Walter-Eucken-Medaille in Freiburg

Daheim in Buenos Aires gehen Zehntausende gegen seine politischen Konzepte auf die Straße. Er gilt als der wirtschaftswissenschaftliche Kopf hinter der „Kettensägen-Politik“ von Argentiniens Präsident Javier Milei. Federico Sturzenegger (60) ist als ehemaliger Chef der argentinischen Zentralbank, Unternehmer, anerkannter Forscher und aktueller Minister für Deregulierung und Staatsreform in Argentinien ein Mann, an dem man sich inhaltlich reiben kann.

In Freiburg wurde dem Wirtschaftswissenschaftler nun eine hohe Ehrung zuteil: Er wurde mit der Walter-Eucken-Medaille ausgezeichnet.

Sturzenegger ibt EInblick in seine Politik

Sturzenegger gab in der Eucken-Vorlesung, die er im Rahmen der Preisverleihung gehalten hat, Einblicke in die vergangenen zwei Jahre der deregulatorischen „Kettensägen-Politik“ der Regierung in Argentinien.

Sturzenegger, der Mileis Kettensäge im Miniaturformat als Pin am Revers seines Jacketts trug, rühmte sich, binnen kurzer Zeit mit einem siebenköpfigen Team mehr als 15.000 Gesetze in Argentinien abgeschafft und mehr als 60.000 Beamte, Militärangehörige und Beschäftigte bei Staatsunternehmen gefeuert zu haben. Mit Anwälten oder Experten rede er dabei nicht, denn diese seien „komplett nutzlos“, so der charismatische, gut gelaunte Wissenschaftler und Politiker. Vielmehr spreche er mit „den Opfern“ von Regulierung, um zu entscheiden, ob Gesetze „okay, bearbeitungswürdig oder überflüssig“ seien. Wer diese „Opfer“ seien, ließ Sturzenegger allerdings offen.

Inflation im Land ist zurückgegangen

Staatliches Eingreifen sei immer marktverzerrend, diene lediglich staatlichen Interessen und öffne – zumindest in Argentinien – der Korruption Tür und Tor. In seiner Heimat habe dies über Jahrzehnte dazu geführt, dass knapp fünf Prozent der Bevölkerung angesichts der explodierenden Inflation und der daraus entstehenden Perspektivlosigkeit das Land verlassen hätten. Und das, so Sturzenegger, treibe ihn bei seiner politischen Arbeit an. Seit Mileis Amtsantritt befinde sich das Land „auf der Straße zur Freiheit“. Staatsausgaben, Armut und Inflation seien massiv gesunken, die Exporte hingegen im Aufwind.

Er plane bereits weitere nutzlose Gesetze abzuschaffen. „Das macht großen Spaß!“ Ob die „Kettensäge“ für ein Land wie Deutschland ebenfalls der richtige Weg sei, wollte Sturzenegger nicht beurteilen, dazu wisse er zu wenig über das Land. Die anwesenden Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft schienen sich diesbezüglich jedoch einig zu sein: Am Ende seines Vortrags wurde Sturzenegger mit tosendem Applaus und Standing Ovations verabschiedet.