Erfinder der „Kettensägen-Politik“: Federico Sturzenegger erhält Walter-Eucken-Medaille in Freiburg

Argentiniens Minister für Deregulierung und Staatsreform wurde in Freiburg für seine Reformpolitik geehrt.
Daheim in Buenos Aires gehen Zehntausende gegen seine politischen Konzepte auf die Straße. Er gilt als der wirtschaftswissenschaftliche Kopf hinter der „Kettensägen-Politik“ von Argentiniens Präsident Javier Milei. Federico Sturzenegger (60) ist als ehemaliger Chef der argentinischen Zentralbank, Unternehmer, anerkannter Forscher und aktueller Minister für Deregulierung und Staatsreform in Argentinien ein Mann, an dem man sich inhaltlich reiben kann.