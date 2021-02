Erfahrungsbericht aus Rottweil So wirkt sich Corona-Pandemie auf Tierheim aus

Frau Schreiber, wie hat sich die tägliche Arbeit im Tierheim verändert?

Der gesamte Tierheimalltag hat sich verändert. Die bisherigen Öffnungszeiten gibt es seit vergangenem Frühjahr schon nicht mehr. Vermittlungen finden nur noch über vereinbarte Einzeltermine statt. Wir minimieren Kontakte, um somit unsere Mitarbeiter zu schützen, damit weiterhin die Tiere bestmöglich versorgt werden können.

Eine Pandemie stellt das Leben auf den Kopf – ist Tierschutz derzeit denn überhaupt möglich?

Tierschutz ist zu jeder Zeit möglich. So haben wir auch in diesem Jahr beispielsweise wieder zahlreiche wildlebende Katzen kastrieren können und an gesicherten Futterstellen unterbringen können.

Hat die Krise auch Auswirkungen auf das Ehrenamt im Tierheim?

Ja, da wir leider derzeit keine neuen Ehrenamtlichen annehmen und selbst die bekannten Ehrenamtlichen nur eingeschränkt einsetzen können.

Können sich Bürger in der jetzigen Zeit ehrenamtlich im Tierheim engagieren und wenn ja wie?

Trotz allem gibt es immer noch einige Möglichkeiten, das Tierheim zu unterstützen. Vom Organisieren von Spendenaktionen oder der Beteiligung unserer Gassi-Aktion für Hunde aus Corona-positiven Haushalten ist vieles möglich. Wir sind auch immer offen für neue Ideen und Vorschläge. Hierzu darf man uns gerne jederzeit kontaktieren.

Haben die fehlenden "neuen" Ehrenamtlichen auch negative Auswirkungen auf die Tiere?

Leider ja. So haben wir beispielsweise drei wilde Jungkatzen im Bestand, für die wir eigentlich Leute bräuchten, die sich mit den dreien beschäftigen, ihnen beispielsweise vorlesen oder einfach nur anwesend sind und ihnen Leckerlis verteilen. Das ist aufgrund der Kontaktminimierung aber leider momentan nicht möglich.

Wie nehmen die Mitarbeiter aus dem Tierheim die aktuelle Situation wahr?

Die Situation ist nicht einfach, es gibt viele Regeln, die einzuhalten sind – von Hygienemaßnahmen über Kontaktbeschränkungen. Viele Leute muss man auf die Zeit nach der Pandemie vertrösten und dabei stößt man nicht immer auf Verständnis. Trotz allem versuchen wir, für die Tiere das Beste daraus zu machen.

Was würden Sie Menschen mit auf den Weg geben, die sich ein Tier wünschen?

Wir haben derzeit sehr viele Vermittlungsanfragen. Leider auch viele, für die wir kein passendes Tier da haben. Parallel dazu steigt seit diesem Jahr aber auch die Zahl der illegalen Tiertransporte aus ausländischen Vermehrerstätten. Ich würde mir wünschen, dass die Leute ihr Tier mit Bedacht suchen und nicht auf Biegen und Brechen, nur weil gerade viel Zeit vorhanden ist.

Was wollen Sie im Hinblick auf das Thema Ehrenamt den Menschen gerne mitteilen?

Der Tierschutz trägt sich zu großen Teilen über das Ehrenamt. Selbst wenn wir in diesen Zeiten nicht so handeln können, wie wir es doch gerne würden, darf man nicht aufgeben. Leider hat aber insgesamt das ehrenamtliche Engagement in den letzten Jahren stark abgenommen. Die Interessen haben sich stark verschoben und das merken wir auch hier im Tierheim. Nichts desto trotz ist eine ehrenamtliche Tätigkeit auch stets eine persönliche Bereicherung.