Erfahrungsbericht aus dem Untergrund: So sieht die Kanalisation im Kreis Calw aus

22 Thomas Rahmann begibt sich mit Hilfe von Christoph Horrer hier in die Kanalisation in Ebhausen. Foto:

Die wenigsten Menschen dürften eine klare Vorstellung davon haben, was sich ein paar Meter unterhalb ihnen im alltäglichen Leben abspielt – in der Kanalisation. Um Licht ins Dunkel zu bringen, ist unser Reporter hinabgestiegen in Regenüberlaufbecken und Abwasserrohre der Region.









Peter Haselmaier, Technischer Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands Nagold, reicht mir einen weißen Einmal-Overall, Handschuhe und einen Helm. Er gibt mir den Tipp, am besten nichts anzufassen. Mitarbeiter Christoph Horrer hilft mir in einen Gurt hineinzusteigen und befestigt mit einem Karabiner ein Metallseil an meinem Rücken. Das sei Vorschrift, um mich zur Not an dem Seil herausziehen zu können. Vorgeschrieben sei auch das Mitnehmen eines Messgeräts für toxische Gase und ein Atemgerät.