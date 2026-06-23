Erfahrungen mit der Hesse-Bahn: Wenn die Heimfahrt nach Calw plötzlich zur Geduldsprobe wird

Unsere Leserin Manuela Müller aus Calw berichtet in einem Leserbrief über ihre eher weniger positive Erfahrung mit der in diesem Jahr in Betrieb gegangenen Hermann-Hesse-Bahn.
Kürzlich machten wir uns auf, um auf Wunsch meines gesundheitlich angeschlagenen Vaters mit der Hesse-Bahn von Calw nach Renningen und zurück zu fahren. Die Rückfahrt endete kurz nach dem Bahnhof Weil der Stadt, wo der Zug mit Stromausfall stehen blieb. Wir wurden informiert, dass es dauern könne, bis das Notfallteam komme. Nach gut einer Stunde ging es zurück nach Weil der Stadt.