Erfahrungen mit der Hesse-Bahn: Wenn die Heimfahrt nach Calw plötzlich zur Geduldsprobe wird

Unsere Leserin Manuela Müller aus Calw berichtet in einem Leserbrief über ihre eher weniger positive Erfahrung mit der in diesem Jahr in Betrieb gegangenen Hermann-Hesse-Bahn.

Kürzlich machten wir uns auf, um auf Wunsch meines gesundheitlich angeschlagenen Vaters mit der Hesse-Bahn von Calw nach Renningen und zurück zu fahren. Die Rückfahrt endete kurz nach dem Bahnhof Weil der Stadt, wo der Zug mit Stromausfall stehen blieb. Wir wurden informiert, dass es dauern könne, bis das Notfallteam komme. Nach gut einer Stunde ging es zurück nach Weil der Stadt.

Da wir (wohl zum Glück) wenig Erfahrung mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben, erwarteten wir, einen Ersatzbus vorzufinden. Doch es herrschte gähnende Leere vor dem Bahnhof und die mit Blaulicht angerückten Notfallmanager waren mit dem Zug beschäftigt. Niemand interessierte sich im Mindesten für uns. Auf meine Frage, wie wir denn nun nach Calw kommen würden, fuhr uns ein gestresst wirkender Bahnmitarbeiter an, er habe uns dreimal gesagt, dass wir Bus 670 nehmen sollten.

Notgedrungen mit dem Taxi zurück

Da aber das Aussteigen mit meinem Vater länger gedauert hatte, war diese Information nicht bei uns angekommen. Ohnehin sollte dieser Bus erst eineinviertel Stunden später abfahren, was für meinen Vater eine viel zu lange Wartezeit war. Da wir (offenbar etwas blauäugig) ohne Medikamente und Survivalausrüstung losgefahren waren, bestellten wir notgedrungen ein Taxi und bezahlten zusätzlich zum stolzen Zugticketpreis nochmals knapp 50 Euro.

Angesichts dieser kundenfreundlichen Behandlung habe ich nun jedoch wenig Hoffnung auf Erstattung.

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