So geht es den Händlern mit der FFP2-Maskenpflicht

1 Die meisten Kunden halten sich an die FFP2-Maskenpflicht in den Läden. Foto: Kzenon-stock.adobe.com

Zuerst eine Soll-Empfehlung, dann ein Muss: Quasi über Nacht wurde die FFP2-Maske vielerorts in Baden-Württemberg zur Pflicht. Für Kunden mag das nervig sein, aber was ist mit den Händlern? Sie berichten von viel Einsicht, aber auch von so manchen harten Worten.















Nagold - "Eintritt nur mit Maske", so steht es auf vielen Schildern in lokalen Einzelhandelsgeschäften geschrieben. Gemeint ist seit dem 12. Januar dieses Jahres aber nicht mehr die blaue OP-Maske, sondern die dichtere FFP2-Maske. Zum Leidwesen vieler, die darauf nicht vorbereitet waren. Vielerorts waren FFP2 Masken nämlich schnell ausverkauft.

Auch die Geschäfte stellt die FFP2-Pflicht vor Herausforderungen. "Wir können die Kunden nur darauf hinweisen. Wenn sie nicht die richtige Maske aufhaben und diese auch nicht aufsetzen wollen, können wir sie ja nicht einfach des Marktes verweisen. Die werden dann halt unfreundlich und lassen ihre Wut an den Mitarbeitern aus", erzählt die Marktleiterin eines lokalen Supermarktes.

Doch gibt es durchaus auch positive Rückmeldungen, wie der Chef des Modehauses Reichert in Nagold, Christoph Leins, betont. Bei ihm im Modehaus hätte es noch keinerlei Streitigkeiten um die richtige Maske gegeben, die Kundenakzeptanz sei hoch. "Bisher gab es überhaupt keine Probleme", versichert der Vorsitzende des Nagolder Werberings. "Zu 90 Prozent kommen die Kunden mit dem angeforderten Mund-Nasen-Schutz. Sollte dem nicht der Fall sein, helfen wir gerne mit Masken aus."

Harte Worte von Kunden treffen die Mitarbeiter

Gratis FFP2-Masken aushändigen – das hat auch Yildirim Karaali versucht und trotzdem mitunter schlechte Erfahrungen gesammelt. Er ist der Marktleiter des Media-Markts in Nagold. "Wenn die Kunden keine FFP2-Maske aufhaben, dann werden sie nicht in den Markt gelassen. Deshalb gibt es oft Anfeindungen." Für die Kontrollen sind seine eigenen Mitarbeiter direkt am Eingang selbst zuständig. Eine externe Security-Firma zu engagieren, sei zu kostspielig. Wobei das gelegentlich gar keine schlechte Idee wäre, überlegt Karaali: "Meine Mitarbeiter sind gar nicht für das geschult, was sie manchmal von Kunden zu hören kriegen. Sie trifft das hart." Karaali als Chef dient dann als Bezugsperson, der Leiter des Kundenservice als Blitzableiter.

Aufgrund der Masken- und Zugangskontrolle fehle es außerdem an Personal in den jeweiligen Abteilungen, was sich direkt auf die Kundenzufriedenheit auswirke: "Vorne muss ja immer jemand stehen", bedauert der Marktleiter. "Da kommt dann halt die Beratung zu kurz und die Kunden müssen länger warten."

Die Mehrheit hält sich dran

Über die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht war Karaali jedoch nicht überrascht. Es sei im Vorfeld ja schon im Gespräch gewesen. Trotzdem würde er sich über mehr Vorlauf freuen, damit auch seine Kundschaft Zeit hätte, sich auf die geltende Pflicht vorzubereiten. "Wir müssen halt leider konsequent sein und können keinen Ausnahmen machen", meint Karaali und bedauert dabei etwaige Kundschaft, die verloren geht. Die Mehrheit jedoch sei, was die Masken-Regelung betriff, inzwischen auf dem neusten Stand und befolgt diese auch. Tatsächlich tragen sowohl im Nagolder Media-Markt, als auch in anderen lokalen Supermärkten die meisten den weißen Mund-Nasen-Schutz. Lediglich wenige Ausreißer, darunter minderjährige Schüler, gibt es.

Für die Zukunft hofft Karaali auf eine klarere Sicht in der Pandemie. Es könne doch nicht sein, dass "jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht". Außerdem wünscht er sich, dass seine Mitarbeiter wieder das tun dürfen, was sie am besten können: Kunden beraten und keine Maskenpflicht kontrollieren.