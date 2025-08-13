Erfahrung dank Neuzugängen: Die Spielvereinigung Trossingen hat in der Bezirksliga viel vor

Die Spvgg 06 Trossingen möchte in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen. Trainer John Müller und der spielende Co-Trainer Kamran Yahyaijan bauen dabei auf mehr Erfahrung.

„Wir freuen uns auf die neue Saison und hoffen natürlich, dass wir vorne mitspielen können. Es wird sehr interessant. Die Liga hat durch den alten Modus mit einer Staffel wieder einen fairen Ausgang, dass der Meister automatisch aufsteigt. Zudem gibt es 34 und nicht nur 26 Punktspiele. Allerdings wird es ganz schwer werden, weil ich damit rechne, dass sechs bis sieben Mannschaften ganz oben um die ersten beiden Plätze mitspielen“, so Yahyaijan.

Der Ex-Oberligaspieler des FC 08 Villingen ist zugleich aktuell Kapitän des Teams – zusammen mit Marc Dreher. „Der fehlt uns wegen seiner langen Verletzung am Kreuzband sicherlich noch bis zur Winterpause, ist aber umso wichtiger für das Team“, haben die Trossinger auf dem Transfermarkt reagiert. „Wir setzen auf Erfahrung. Die hat uns die letzten zwei Jahre gefehlt und vermutlich deshalb den möglichen Aufstieg gekostet.“

Trossingens Keeper spielt nun beim SV Seedorf

Mit Marcel Bender verließ der Top-Keeper den Club Richtung SV Seedorf. „Mit Alexandru Burdun haben wir einen klasse Ersatz verpflichtet“, kam der 33-jährige vom Türk, SV Singen und spielte davor beim SC 04 Tuttlingen höherklassig.

In der Abwehr kam ein weiterer Ü30-Spieler: Paolo De Meo, der je ein halbes Jahr beim FV Möhringen und zuletzt FC Singen 04 in der südbadischen Landesliga spielte. Aus Möhringen kam außerdem der Verbandsliga-erfahrene Isa Sabuncuo. Komplettiert wird das Torhüter-Team von Youngster Noa Maier (U19 FC 08 Villingen).

Nicht nur die Neuen sollen es richten, sondern auch arrivierte Spieler. Von ihnen erhoffen sich Müller und Yahyaijan „dass sie ihr Potenzial besser ausschöpfen und noch einmal zulegen.“ In den letzten Jahren „schoss ich immer 20 bis 28 Tore, danach kam lange kein zweiter Torjäger“, möchte Yahyaijan, dass Dean Savic seine Quote erhöht, „weil er einen guten Abschluss hat und von der Sechserposition weiter nach vorne rückt.“

Zum Start steht direkt ein Topspiel auf dem Plan

Mit Tijan Jallow rückte ein weiterer spielstarker Sechser in die Innenverteidigung. „Da haben wir viele Alternativen.“ Anatol Walter ist nach seiner Verletzungspause seit drei Wochen wieder dabei. Ebenso Mark Stegmann aus der Reihe der Ü30-Spieler.

Zum Start geht es am 17. August zu Hause gleich in ein Topspiel gegen den SV Dotternhausen. „Für mich mit mehreren Oberliga-erfahrenen Spielern der Topfavorit. Wir wollen – ebenso wie die SGM Deißlingen/Lauffen, Winzeln und Straßberg – vorne mitspielen. Es wird spannend. Ziel ist es natürlich, mit einem Sieg zu starten. Dafür haben wir eine gute Vorbereitung absolviert, das letzte Testspiel gegen Landesligist Hegauer FV hat mich überzeugt und unser Fitness-Zustand ist durch Sondertraining sehr gut“, gibt sich Kamran Yahyaijan optimistisch.