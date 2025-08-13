Erfahrung dank Neuzugängen: Die Spielvereinigung Trossingen hat in der Bezirksliga viel vor

Die Spvgg 06 Trossingen möchte in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen. Trainer John Müller und der spielende Co-Trainer Kamran Yahyaijan bauen dabei auf mehr Erfahrung.
„Wir freuen uns auf die neue Saison und hoffen natürlich, dass wir vorne mitspielen können. Es wird sehr interessant. Die Liga hat durch den alten Modus mit einer Staffel wieder einen fairen Ausgang, dass der Meister automatisch aufsteigt. Zudem gibt es 34 und nicht nur 26 Punktspiele. Allerdings wird es ganz schwer werden, weil ich damit rechne, dass sechs bis sieben Mannschaften ganz oben um die ersten beiden Plätze mitspielen“, so Yahyaijan.